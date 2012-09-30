مسئولان از ارائه خدمات جهاد گونه کمیته امداد الگو بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل بنائیان ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان، اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر کلاته رودبار در محل دفتر امام جمعه این شهر، ضمن تاکید بر اینکه کمک به محرومین و نیازمندان جامعه یک افتخار است، افزود: افتخار می کنم به عنوان رابط و همکار کمیته امداد به محرومین و نیازمندان خدمت کنم.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) الگوی خدمت رسانی به محرومین است.

امام جمعه شهر کلاته رودبار دامغان گفت: همه مسئولین باید از ارائه خدمات جهاد گونه کمیته امداد امام خمینی (ره) الگو بگیرند و در خدمت به جامعه بیش از گذشته تلاش کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در شهرستان دامغان، اظهار داشت: موضوع اشتغال جوانان بیکار و جویای کار در دستور کار کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان قرار دارد.

محمد قوسی افزود: کمیته امداد پیگیری و پرداخت تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی و حمایت از آنان تا رسیدن به استقلال اقتصادی را مهمترین برنامه خود می داند.

وی گفت: از شهردار و شورای اسلامی شهر کلاته رودبار می خواهیم هر چه سریع تر نسبت به معرفی جوانان بیکار جویای شغل به کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان اقدام کند.

به گزارش مهر، در پایان این دیدار امام جمعه شهر کلاته رودبار دامغان به اتفاق مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کلاته رودبار با حضور در منازل تعدادی مددجو تحت پوشش کمیته امداد از نزدیک با مسائل و مشکلات ایشان آشنا شدند.