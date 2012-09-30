بهترین راه انتقال مفاهیم دفاع مقدس برگزاری نمایشگاه است

غلامعباس خرم آبادی در جریان بازدید از نمایشگاهی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در این دانشگاه دایر شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث دفاع مقدس، یک بخش اساسی و برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و یادآور حماسه ها و جانفشانی های زنان و مردانی است که شبانه روز زحمت کشیدند و تلاش کردند و این صفحه زرین تاریخ ایران را رقم زدند.

وی افزود: آن چیزی که امروز مهم است، این است که با آغار دهه چهارم انقلاب، نسل‌های جدیدی که وارد صحنه‌های مختلف می شوند، فقط با روایت گری و انتقال آن حماسه ها به نسل جدید است که می تواند نسل جدید را با آن حماسه ها آشنا بکند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گناوه گفت: بهترین کاری که می شود درانتقال مفاهیم بزرگ و ارزش‌های آسمانی دفاع مقدس به نسل جدید صورت داد، برگزاری نمایشگاه ها، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش ها و یادآوری خاطره ها و جانفشانی هاست که می تواند نسل جدید را با آن رویداد بزرگ تاریخی آشنا بسازد و بیان کند که چه بر کشور ما گذشت و چگونه بود که امروز از آن جانفشانی ها، تلاش‌ها و رشادت‌ها ما کشوری مستقل هستیم؛ به عبارتی دیگر شعاری که در بهمن 57 سر دادیم مبنی بر استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را عملاً ما امروز شاهد تحقق آن هستیم.

وی تصریح کرد: قسمت اصلی تحقق این شعار، تلاش‌ها و جانفشانی‌ها بوده است که در هشت سال دفاع مقدس از رزمندگان و تمام ایرانیان اعم از زن و مرد و پیر و جوان رقم خورد تا امروز ما شاهد استقلال هستیم و به تبع آن امنیتی که امروز وجود دارد، ما در بحث‌های مختلف علمی، فرهنگی، نظامی، پزشکی، قضایی، نانو و... حرف‌های زیادی داریم و جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گناوه در پایان گفت: دانشگاه پیام نور گناوه این افتخار را دارد که هر ساله در تقویم فرهنگی خودش برنامه های متعددی را از جمله همایش های علمی، مراسم های عزاداری، مناسبت‌هایی چون اعیاد و جشن ها دارد و در این قسمت علاوه بر واحد فرهنگی دانشگاه بحث حضور پر ثمر بسیج دانشجویی دانشگاه است که ما شاهد برنامه های فرهنگی بسیار خوب آنها منجمله همین نمایشگاه هستیم که از نیروهای توانمند با تخصص های گوناگون بهره مند هستند.

غلامرضا حسن پور رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به کمک دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور توانستیم نمایشگاهی را به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه های مختلف برگزار کنیم. سعی کردیم قسمتی از رشادت‌های رزمندگان و جانبازان و شهیدان دفاع مقدس را به معرض دید دانشجویان بگذاریم و چون در آغاز سال تحصیلی قرار داریم و دانشجویان جدیدی وارد دانشگاه می شوند تلاش کردیم فرهنگ سازی لازم را در این خصوص برای این دانشجویان به عمل آوریم.

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز گناوه گفت: در حاشیه این نمایشگاه نیز به معرفی کانون های فعال بسیج دانشگاه از جمله کانون علمی، قرآن و عترت، شهدا و ... پرداختیم تا دانشجویان جدیدالورود بر اساس سلایق خود در آنها ثبت نام کرده و با یک روحیه انقلابی و اسلامی سال تحصیلی جدید را شروع کنند.

همچنین در این نمایشگاه بیانیه دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور گناوه در محکومیت فیلم موهن هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و انتشار کاریکاتور روزنامه شرق محکوم نموده و بیعت دوباره خود را با آرمانهای مقدس بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری اعلام نموده و بر پاسداری از آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.