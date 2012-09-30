مسلمانان در برابر تمامی توطئه های دشمنان ایستادگی خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد کریم زایی ظهر یکشنبه در دیدار مردم ایرانشهر با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمن قصد دارد از راه های گوناگون به این نظام و انقلاب ضربه وارد کند اما اتحاد این ملت هیچگاه اجازه چنین کاری را به آنان نخواهد داد.

وی گفت: مردم نقاط مختلف سیستان و بلوچستان بویژه شهرستان ایرانشهر تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حتی از کمترین امکانات رفاهی، آموزشی و عمرانی محروم بودند.

وی افزود: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد پیشرفت روز افزون این منطقه هستیم.