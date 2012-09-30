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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

مولوی کریم زایی:

مسلمانان در برابر تمامی توطئه های دشمنان ایستادگی خواهند کرد

مسلمانان در برابر تمامی توطئه های دشمنان ایستادگی خواهند کرد

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت ایرانشهر گفت: دشمنان در تلاش هستند از راه های مختلف اسلام را تضعیف کنند اما باید بدانند که اسلام دین حق است و مسلمانان همواره در برابر تمام توطئه های کفار پیروز خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد کریم زایی ظهر یکشنبه در دیدار مردم ایرانشهر با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمن قصد دارد از راه های گوناگون به این نظام و انقلاب ضربه وارد کند اما اتحاد این ملت هیچگاه اجازه چنین کاری را به آنان نخواهد داد.

وی گفت: مردم نقاط مختلف سیستان و بلوچستان بویژه شهرستان ایرانشهر تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حتی از کمترین امکانات رفاهی، آموزشی و عمرانی محروم بودند.

وی افزود: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد پیشرفت روز افزون این منطقه هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان روز یکشنبه به منظور بازدید از پیشرفت طرح های در دست اقدام و دیدار با علما، مسئولان، معتمدان طوایف و اقشار مختلف مردم به ایرانشهر سفر کرده است.

کد مطلب 1708824

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