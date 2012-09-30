  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

هشدار حماس درباره وخامت اوضاع غزه

هشدار حماس درباره وخامت اوضاع غزه

یکی از اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، درباره بسته شدن تونلهای میان غزه و مصر و وخامت اوضاع ساکنان نوار غزه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یوسف فرحات درباره بستن تونلهای حفر شده میان مصر با غزه بدون پایان یافتن محاصره نوار غزه هشدار داد.

وی افزود: ادامه محاصره و بسته شدن تونلها اوضاع در غزه را به شدت بحرانی می کند.ای برادران مصری گامهای جسورانه ای انجام دهید و ما را ناامید نکنید.

فرحات خطاب به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر گفت: مردم غزه بسیار به شما دلبسته اند و از زمانی که در مصر انقلاب شده و شما(مرس) به قدرت رسیده اید گفته ایم که شاهد دوره جدیدی خواهیم بود.

وی افزود: اگر محاصره غزه پایان یابد مردم غزه با دست خود تونلها را تخریب می کنند اما این در صورتی که گذرگاه رسمی باز شود و نیازهای مردم غزه رفع شود.

کد مطلب 1708827

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