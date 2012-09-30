بارش پراکنده باران در شمال و شرق کشور طی دو روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 24 ساعت آینده برای برخی نقاط استان کرمان، شرق فارس درساعات بعداز ظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.
به گفته وی، همچنین طی دو روز آینده برای استانهای واقع در سواحل غربی دریای خزر، اردبیل و ارتفاعات البرز در بعضی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.
امیدواراظهار داشت: از روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه به دلیل افزایش سرعت باد در شرق کشور بویژه منطقه زابل برای مناطق مذکور وزش باد شدید همراه با گرد خاک پیش بینی می شود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در سایر نقاط کشور در سه روز آینده جوی پایدارحاکم است.
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