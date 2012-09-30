بارش پراکنده باران در شمال و شرق کشور طی دو روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 24 ساعت آینده برای برخی نقاط استان کرمان، شرق فارس ‏درساعات بعداز ظهر و اوایل ‏شب افزایش ابر، رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، ‏همچنین طی دو ‏روز آینده برای استانهای واقع در سواحل غربی دریای خزر، اردبیل و ارتفاعات البرز در بعضی ساعات ‏افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

امیدواراظهار داشت: از روز سه ‏شنبه و طی روز چهارشنبه ‏به دلیل افزایش سرعت باد در شرق کشور بویژه منطقه زابل برای مناطق مذکور وزش باد شدید همراه با ‏گرد ‏خاک پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در سایر نقاط کشور در سه روز آینده جوی پایدارحاکم است.‏

