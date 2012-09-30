به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حضور در تمرین روز یکشنبه تیم، در جمع هواداران پرسپولیس و همچنین در جمع بازیکنان این تیم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: حرف های زیادی هست که نگفتم و آنها را در دل نگه داشته ام. برای حفظ حرمت ها و همچنین آرامش تیم، خیلی چیزها را نگفتم. بسیاری حرف ها را هم به عمد زدم چون مصلحت پرسپولیس ایجاب می کرد.

وی در همین خصوص تصریح کرد: من نمی توانم همه مسائل درون خانواده را فاش کنم. نمی توانم اعتبار دیگران را نادیده گرفته و آن را نابود کنم. از سوی دیگر باید آرامش تیم حفظ شود و طرح همه مسائل با این امر سازگار نیست.

مدیر عامل پرسپولیس همچنین جلسه ای با بازیکنان تیم داشت و با آنها گفتگو کرد، وی خطاب به آنها گفت: ما همه باید با یکدیگر متحد باشیم و انسجام تیمی را حفظ کنیم. باید آرامش داشته باشید. ممکن است هر فردی اشتباه کند، ما انسان هستیم و انسان جایزالخطاست اما باید حواستان جمع باشد و اشتباهی نکنید که باعث تخریب تیم شود. اگر هم بازیکنی اشتباه کرد، سایرین باید تلاش کنند که آن اشتباه را جبران کرده یا اثر آن را کم کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازی با تیم آلومینیوم تمام شد، به آن پیروزی فکر نکنید. به این فکر کنید باید بازی بعدی را با برد پشت سر بگذاریم. سایپا حریف قدرتمندی است، باید با جدیت تمام تلاش کنید و توانایی خود را نشان بدهید. شما سوابق خوب و درخشانی دارید ولی سایپا هم تیم خوبی است. ما یک فوتبال جوانمردانه می خواهیم که در نهایت با کسب 3 امتیاز همراه باشد.

رویانیان با اشاره به شرایط علی کریمی در خصوص این بازیکن گفت: در مورد علی کریمی آنچه مصلحت پرسپولیس و تیم باشد انجام می دهم. او بازیکن بزرگی است و من احترام وی را حفظ خواهم کرد و در همه حال مصلحت پرسپولیس را در نظر می گیرم. این موضوع ها با یکدیگر مغایرت نخواهند داشت. به هر حال سرمربی تیم نظراتی دارد که در جای خود مهم است و باید آن را مد نظر داشته باشیم.