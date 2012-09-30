اتفاقات فوتبال ایران را تقصیر مربیان پرتغالی نیاندازید/ باید نفت را شکست دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، تونی الیویرا در نشست خبری پیش از بازی با نفت تهران که بعدازظهر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: الان 10 هفته است از مسابقات لیگ گذشته و مدعیان قهرمانی خودشان را نشان می دهند. به نظرم صدرنشینی لیگ در حال حاضر بین چند باشگاه تقسیم شده است. در این چند سال اینقدر فاصله امتیازی بین تیم های اول و دهم لیگ کم نبوده است.

وی افزود: این نشان دهنده این است که بازیکنانی که در یک مسابقه تاثیرگذار هستند، هنوز خودشان را نشان نداده اند تا تیم ها خودشان را بالا بکشند. در حال حاضر همه تیم ها شبیه هم بازی می کنند و بازیکنانشان دونده و جنگنده هستند.

الیویرا با دشوار دانستن بازی مقابل نفت تهران گفت: ما فردا با حریفی بازی داریم که تا این لحظه بازی های خوبی انجام داده است. اگر نظم، سازماندهی و شخصیت کاری را نداشته باشیم، کارمان سخت می شود. لازمه پیروزی ما رعایت کردن این مسائل است.

سرمربی تراکتورسازی تبریز در پاسخ به این سوال که آیا با شکست نفت می توانید همانند سال گذشته خود را در کورس قهرمانی حفظ کنید یا خیر؟، تاکید کرد: مربی و بازیکنان سال گذشته تراکتورسازی با الان تفاوت داشتند و به همین خاطر نمی توان چنین مقایسه ای انجام داد. ما در تمام مسابقات دنبال سه امتیاز بازی هستیم، ولی پیروزی در بازی فردا می تواند ما را در جمع صدرنشینان نگه دارد. در صورتیکه مقابل نفت شکست بخوریم، فاصله ما با صدر جدول بیشتر می شود.

وی در خصوص اخراج اولین مربی پرتغالی لیگ ایران یعنی سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: آنچه که مدنظر مربیان خارجی قرار دارد این است که تجربه خودشان را به کشور مقصد انتقال بدهند تا بازیکنان بومی رشد بیشتری داشته باشند، با این حال این بازیکنان هستند که مسئله را حل می کنند.

الیویرا افزود: دوست دارم ببینم آیا اگر مربیان بزرگی چون کاپلو و ونگر به نفت آبادان بیایند آیا نتیجه می گیرند یا خیر؟ مربیان فقط راه را نشان می دهند و این بازیکنان هستند که باید این مسیر را طی کنند.

سرمربی تراکتورسازی تبریز تاکید کرد: همه مربیانی که در لیگ شاغل هستند دوست دارند به فوتبال ایران کمک کنند، مطمئنا شما دنبال این نیستید که اتفاقاتی که در فوتبال ایران می‌افتد را تقصیر مربیان پرتغالی بیاندازید.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره دلایل عدم موفقیت کی‌روش در تیم ملی و دعوت نشدن بازیکنان تیم های صدرنشین تصریح کرد: من سه ماه است که ایران هستم و مشخصه هایی که باید سرمربی تیم ملی داشته باشد را نمی دانم به همین خاطر نمی توانم از کی‌روش انتقاد کنم، ولی فکر می کنم مسئله فوتبال شما اصلا این نیست که چرا نفت تهران یا سایپا در تیم ملی بازیکن ندارد. این یک مسئله حاشیه ای است.

الویرا ادامه داد: تیم ملی شما از سال 1998 چند بار به جام جهانی رفته، یا به مقام قهرمانی آسیا رسیده است؟ آنالیز شما باید روی مسائل دیگری متمرکز باشد. آن هم به این خاطر که بدانید چرا بعد از صعود به جام جهانی 2006 عملا افتخار دیگری نداشته اید.

سرمربی تراکتورسازی تبریز با طرح این پرسش که چرا همیشه کره جنوبی و ژاپن در جام جهانی هستند؟، گفت: این دو کشور بخاطر سازماندهی خوب فوتبالشان در هر دوره جام جهانی حضور دارند. الان جنگ فوتبال در آسیا بین کشورهای عربستان، چین، ازبکستان و قطر است.

وی تصریح کرد: در پرتغال هم سال های سال دنبال این بودیم که به جام جهانی برویم یا در جام ملت های اروپا حاضر باشیم، ولی همیشه انگشتانمان به سمت دیگران دراز بود و تقصیرات را به گردن دیگران می انداختیم، اما از سال 2000 به این طرف مشکلاتمان برطرف شد و الان هم به جام جهانی می رویم و هم جام ملت ها.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در یازدهمین مسابقه خود در لیگ برتر فردا دوشنبه در تهران میهمان تیم نفت است.