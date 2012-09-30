به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی معینی معاون فنی و زیر بنایی راه‌آهن با اعلام این خبر، افزود: با اجرا و تکمیل پروژه دوخطه شدن محور ریلی تزرج - بندرعباس شاهد افزایش 100‌درصدی ظرفیت حمل‌و‌نقل بار و مسافر در محور بافق - بندرعباس و افزایش حمل‌و‌نقل کالا از مسیر ترانزیتی مذکور به 40میلیون تن در سال خواهیم بود.

معینی با اشاره به اینکه دو‌خطه‌شدن کریدور ریلی شمال - جنوب در مسیر تهران - بندرعباس به طول 1600‌کیلومتر در دستور کار جدی راه‌آهن است، گفت: در حال حاضر 150کیلومتر اول از این مسیر یعنی از تهران تا قم به صورت دو خطه فعال است و بیش از 620کیلومتر انتهای مسیر نیز امروز با تکمیل پروژه محور تزرج - بندرعباس در دو خط، آماده ارائه سرویس به مسافر و کالاهای ترانزیتی عبوری است.

معاون فنی و زیر‌بنایی راه‌آهن از جمله ویژگی‌های بارز عملیات اجرایی دو‌خطه‌کردن راه‌آهن تزرج - بندرعباس را مدت زمان کوتاه اجرای طرح و قیمت تمام شده پایین پروژه ‌در نتیجه مدیریت منابع و زمان اعلام کرد و گفت: اجرای 180‌کیلومتر عملیات ریل‌گذاری در طول کمتر از یک‌سال، به واسطه اجرای این پروژه به عنوان یک رکورد بی‌سابقه در کارنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

معینی خاطر نشان کرد: سرعت طراحی مسیر در خط‌آهن تزرج - بندرعباس برای قطارهای مسافری، 160‌کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است که با توجه به شیب و فراز و هندسه و شعاع مسیر و ناوگان راه‌آهن این سرعت می‌تواند متفاوت باشد.

معاون شرکت راه آهن با اشاره به اینکه مسیر ریلی تزرج - بندرعباس به عنوان بخش مهمی از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب کشور همواره مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ‌بوده است، هزینه اجرای این طرح را در بخش روسازی 47میلیون یورو سرمایه گذاری از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی اعلام کرد.

وی با اشاره به تحریم های اعمال شده بر پیکره اقتصاد کشور تصریح کرد: این حجم سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته در پروژه تزرج- بندرعباس نشانگر حمایت جدی دولت از توسعه خطوط ریلی و گسترش ترانزیت است.

معینی یاد آور شد: پروژه علایمی کردن دو خطه بافق - بندرعباس و اجرای سیستم atc , ctc و تراک‌‌بندی مسیر نیز در حال‌حاضر با هدف افزایش ایمنی و سرعت و ظرفیت سیر در محور مذکور در دست اقدام است.

معاون فنی و زیر بنایی راه آهن گفت: خط آهن دو خطه تزرج - بندرعباس بیش از دو ماه است که با تکمیل 100درصدی مسیر در دست بهره‌برداری آزمایشی است و به زودی با حضور مقامات عالی اجرایی کشور رسما افتتاح خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مناقصه تکمیل دوخطه شدن کریدور شمال - جنوب در مسیر قم (محمدیه) تا بافق به‌صورت هم‌زمان در بخش‌های زیرسازی، روسازی، علائم الکتریکی و ساختمان و ارتباطات با برآورد هزینه‌ای بالغ بر 12هزار میلیارد ریال در دست اقدام است.