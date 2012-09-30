پرداخت 10 میلیارد ریال عوارض آلایندگی شرکت متانول به شهرداری دیر

صفر پومسه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی فعالیت‌های صورت گرفته در شهرداری بندر دیر در دوران فعالیت خود، اظهار داشت: توسعه فضای سبز شهر دیر یکی از مهمترین اهدافی بوده که به دنبال تحقق آن بوده و دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: با توسعه فضای سبز، این شهر را به سمت شهر شدن سوق دادیم و از همین تریبون رسماً از مردم و شهروندان می‌خواهم در نگه داری این فضای سبز با این شهرداری همکاری کنند.

شهردار بندر دیر با تاکید بر ضرورت تلاش همه شهروندان برای حاظت و نگهداری از فضای سبز شهری، خاطرنشان ساخت: فضای سبز شهری متعلق به شهروندان است و شایسته نیست بعضی شهروندان خودسرانه و بدون اخذ مجوز اقدام به قطع و نابودی فضای سبز شهری کنند.

وی اضافه کرد: من از روزی که از اسارت به خاک کشور برگشته‌ام با خدای خود عهدی بسته ام که دینم را به این آب و خاک و به این سرزمین پدری ادا کنم و از روزی که مسئولیت شهرداری بندر دیر را پذیرفته ام از هیچ تلاشی در این مسیر کوتاهی نکرده‌ام.

پومسه در ارتباط با مطالبات شهرداری بندر دیر از شرکت متانول کاوه واقع در محدوده شهر دیر گفت: تاکنون نشست‌های متعددی در این خصوص داشتیم و با افتخار امروز اعلام می‌کنم که به زودی یک میلیارد تومان عوارض آلایندگی از سوی شرکت متانول به شهرداری بندر دیر پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون شش میلیارد ریال مطالبات مردم از شهرداری پرداخت شده است و در دستور کار داریم که باقی مانده بدهی به افراد را از طرق مختلف تامین و پرداخت کنیم.

شهردار بندر دیر گفت: احداث خیابان‌ها، آسفالت کوچه‌ها، ایجاد فضای سبز، ادامه پارک ساحلی و توجه به مبلمان شهری از پروژه‌های مهم شهرداری دیر است که در سال جاری نیز مورد توجه قرار دارد.