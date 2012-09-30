نمونه ترافیک محمدشهر در هیچ نقطه البرز وجود ندارد

علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد: باید به این مسئله نیز توجه کرد که برای نمونه اگر این ترافیک در شهر کرج هم وجود داشته است با مدیریت صحیحی که صورت پذیرفته است، مشکلات مربوطه تا حد زیادی مرتفع شده است.



وی گفت: ایجاد تقاطع های غیر همسطح در کلانشهر کرج یکی از اقداماتی موثر در ساماندهی ترافیک این شهر است.



علت اصلی گره ترافیکی محمدشهر خیابان اصلی این شهر است



مالمیر ادامه داد: علت اصلی گره ترافیکی محمدشهر خیابان اصلی شهر است و اینکه برای ایجاد دسترسی های محلی برای رفع این ترافیک اقدامی صورت نگرفته است و همچنین نداشتن کمربندی در محمدشهر یکی از مواردی است که این موضوع را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: در شهر محمدشهر با اندکی هزینه می توان دو راه دسترسی محلی را با 500 متر آسفالت ریزی مناسب انجام داد و در نتیجه باعث کاهش ترافیک شد.



وی در پایان تصریح کرد: همچنین در خصوص ایجاد پلهای عابر پیاده در سطح شهر باید اقدام جدی صورت بگیرد تا علاوه بر کاهش خطرات جانی برای عابران از ترافیک شهری را نیز کاسته شود.