آغاز به کار سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس

علیرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال سومین یادواره تئا‌تر دانشگاهی دفاع مقدس با حمایت خانه تئا‌تر دانشگاهی ایران و اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر نسل جوان و دانشگاهی با حماسه ‌های هشت سال دفاع مقدس در این دانشگاه برگزار می شود.

وی بابیان اینکه این یادواره در پنج بخش نمایشهای خیابانی و میدانی، اجرای تئاتر شورایی، نمایشنامه نویسی، پژوهش وعکس تهیه و تنظیم شده، افزود: 33 دانشگاه آثار خود را در بخشهای مختلف به دبیرخانه یادواره ارسال کردند که با داوری صورت گرفته، 10 اثر از 10 دانشگاه برای مرحله نخست برگزیده شدند.

مخبردزفولی با اشاره به بازبینی تئاترهای راه یافته به این یادوره، گفت: بیش از 50 نفر از هنرمندان تئاتر دانشجویی سراسر کشور در این یادواره شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: این یادواره فردا دهم مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در معراج ‌الشهداء اهواز با حضور غلامرضا خواجه ‌سروی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز به کار می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود:روز سه شنبه 11 مهرماه نیز از صبح تا غروب، 10 گروه تئا‌تر برگزیده دانشگاههای کشور در دانشکده‌ های علوم و مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرای تئا‌تر خیابانی خواهند پرداخت.

وی گفت: چهارشنبه، 12 مهرماه آمفی ‌تئاتر دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان آئین اختتامیه این یادواره است.