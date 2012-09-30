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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

تنگسیری:

نیروی دریایی سپاه به قدرت بازدارنده منطقه تبدیل شده است

نیروی دریایی سپاه به قدرت بازدارنده منطقه تبدیل شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: نیروی دریایی سپاه پس از جنگ تحمیلی به قدرت بازدارنده در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری با اشاره به ارتقای چشمگیر سطح قابلیت های نیروی دریایی سپاه برای مقابله با تهدیدات، گفت: نیروی دریایی سپاه در پرتو تجربه دوران دفاع مقدس به قدرت بازدارنده در منطقه تبدیل شده است.

تنگسیری عنوان کرد: بومی سازی تجهیزات و تکیه بر توانمندی داخلی، یکی از ویژگی های اساسی نیروی دریایی سپاه است که آن را به یک نیروی چابک و قدرتمند و در عین حال قابل انعطاف تبدیل کرده است.

وی افزود: ما اکنون به جرات می توانیم بگوییم که امکانات ما در عین ارزانی و بومی بودن، متناسب با تهدیدات و موقعیت های عملیاتی طراحی شده و کارکردهای خود را به خوبی نشان داده است.

تنگسیری به سابقه حضور نیروی دریایی سپاه در حوزه دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: ما تجربه حضور دریایی خود را در طول هشت سال دفاع مقدس و در آب های منطقه به خصوص در مناطق عملیاتی جنوب و عملیات های آبی خاکی دوران هشت سال دفاع مقدس، کسب کردیم و متناسب به نیازمندهای امنیتی، پیش رفتیم.

وی افزود: در بدترین شرایطی که حوزه خلیج فارس تحت تاثیر آثار حملات دشمن قرار داشت و در صدد بودند تا از این حوزه برای تغییر موازنه قدرت نظامی خودشان بهره برداری کنند، حضور سپاه مانع از دستیابی دشمن به این هدف گردید.

تنگسیری گفت: سطح توانمندی ما به لطف خدا و همت متخصصان داخلی، از رشدی جهشی برخوردار بوده است به طوری که اگر یک روز ما فقط نوع محدودی از شناورها و موشک را در اختیار داشتیم، امروز از ابزارهای لازم برای به زانو درآوردن هر دشمن متجاوزی در دریا، در هر مقیاسی که می خواهد باشد برخوردار هستیم.

وی افزود: ما کارنامه حضور آمریکا در منطقه را در اختیار داریم و بر این اساس حضور آنها را عاملی برای اخلال در امنیت منطقه و ایجاد تفرقه در میان کشورهای همسایه می دانیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ما با تکیه بر توانمندی هایی که کسب کرده ایم، به خوبی قادر به حفظ امنیت منطقه خودمان هستیم و ما در این منطقه زندگی می کنیم و اینجا خانه ما است و بی تردید دلسوزی هر کسی نسبت به خانه خود، از دیگران بیشتر است.

وی افزود: ما دست دوستی به سوی کشورهای مسلمان منطقه در حوزه خلیج فارس دراز می کنیم و معتقدیم با همراهی آنها، به خوبی قادر خواهیم بود امنیت حوزه خلیج فارس را تامین کنیم.

کد مطلب 1708843

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