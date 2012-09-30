بیمارستان تاکستان آذرماه امسال آماده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی و رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از بیمارستان در دست ساخت تاکستان بازدید کردند و ضمن بررسی مراحل ساخت این بیمارستان، بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کردند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی در این بازدید در خصوص تخصیص سه میلیارد و700 میلیون ریال اعتبار برای تسریع در ساخت بیمارستان 64 تختخوابی تاکستان قول مساعد داد.

رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با اشاره به موقعیت ارتباطی این شهرستان، تکمیل این پروژه را از نیازهای اساسی مردم منطقه دانست و ابراز امیدورای کرد با راه اندازی این بیمارستان بسیاری از نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه مرتفع شود.



محمد نادر محمد زاده مدیرکل راه و شهرسازی قزوین هم با ارائه گزارشی گفت: برای ساخت بیمارستان تاکستان با بیش از سه هزار مترمربع زیربنا حدود150 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه با اشاره به اینکه بیمارستان 64 تختخوابی تاکستان هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهارداشت: در صورت تامین اعتبار عملیات ساختمانی این پروژه تا پایان آذرماه امسال تکمیل و برای تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحویل داده می شود.

محمدزاده افزود: با بهره برداری از دو پروژه بیمارستانی در شهرهای تاکستان و آبیک به عنوان مصوبات سفر هیئت دولت در استان قزوین، تعداد 132 تخت به ظرفیت بیمارستانهای استان افزوده می شود.