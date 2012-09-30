گروههای جمع آوری متکدیان خیابانی در گرگان فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین غریب بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به ضرورت و پیگیری امور مربوط به متکدیان گفت : بر اساس مصوبه شورای عالی اداری تاکنون اقدامات ارزنده ای از سوی اعضا بویژه شورای شهر و شهرداری صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به اثرات روانی تکدی گری و حضور قابل توجه زنان و دختران در سطح معابر باید اعضا بر اساس شرح وظایف مندرج در دستو رالعملها در اجرای آن کوشا باشند

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان گفت: امنیت یکی از مهمترین مقولات اجتماعی دریک کشور و جزء نیازهای اولیه و ضروری است.



وی افزود : دستورالعملهای موجود و شرح وظایفی که برای ستاد صیانت در نظر گرفته شده بسیار وسیع است که سعی خواهیم کرد در حد وسع شهرستان و با الویت امور مربوط به عفاف و حجاب و همچنین تکریم ارباب رجوع اقدام نمائیم.



وی همچنین آسیب شناسی اجرای طرح حقوق شهروندی احصاء قوانین و مقرات زائد اداری و تدوین قوانین پیشنهادی به منظور روان سازی ، خدمت رسانی به مردم و بررسی مستمر سلامت اداری و تدوین پیشنهادات در راستای تضمین سلامت اداری را از جمله مهمترین اهداف کاری این ستاد دانست.