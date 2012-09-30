  1. استانها
  2. گلستان
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

غریب:

گروههای جمع آوری متکدیان خیابانی در گرگان فعال شود

گروههای جمع آوری متکدیان خیابانی در گرگان فعال شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان گفت: به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش پدیده زشت تکدی گری در سطح میادین و معابرشهر شهرداری ، بهزیستی و نیروی انتظامی با فعال کردن گشت نسبت به جمع اوری مستمر متکدیان اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین غریب بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به ضرورت و پیگیری امور مربوط به متکدیان گفت : بر اساس مصوبه شورای عالی اداری تاکنون اقدامات ارزنده ای از سوی اعضا بویژه شورای شهر و شهرداری صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به اثرات روانی تکدی گری و حضور قابل توجه زنان و دختران در سطح معابر  باید اعضا  بر اساس شرح وظایف مندرج در دستو رالعملها در اجرای آن کوشا  باشند

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان گفت: امنیت یکی از مهمترین مقولات اجتماعی دریک کشور و جزء نیازهای اولیه و ضروری است.

وی افزود : دستورالعملهای موجود و شرح وظایفی که برای ستاد صیانت در نظر گرفته شده بسیار وسیع است که سعی خواهیم کرد در حد وسع شهرستان و با الویت امور مربوط به عفاف و حجاب و همچنین تکریم ارباب رجوع اقدام نمائیم.

وی همچنین آسیب شناسی اجرای طرح حقوق شهروندی احصاء قوانین و مقرات زائد اداری و تدوین قوانین پیشنهادی به منظور روان سازی  ، خدمت رسانی به مردم و بررسی مستمر سلامت اداری و تدوین پیشنهادات در راستای تضمین سلامت اداری را از جمله مهمترین اهداف کاری این ستاد دانست.
کد مطلب 1708845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها