تلاش برای پیداکردن فرد مفقوده شده سیل بهشهر ادامه دارد

عبدالله ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عطیه غلامی، دانشجوی گرگانی رشته پزشکی که در منطقه هزار جریب بهشهر حضور داشت، با وجود هشدارهای فراوان روزهای گذشته سازمان هواشناسی و رسانه ها در مسیل قرار گرفت و پس از وقوع سیل شدید ناپدید شد.

وی بیان داشت: از ساعات اولیه وقوع این سیل شدید که جمعه شب رخ داد، 90 نفر که دچار مشکل شده بودند با همت امدادگران تا ساعت اولیه صبح روز شنبه نجات و اسکان اضطراری یافتند.

بخشدار مرکزی بهشهر افزود: این افراد که در منطقه تفریحی روبار منطقه هزار جریب حضور داشتند در پی سیل و بارندگی، گرفتار شدند که با حضور به موقع گروه های امدادی و نیروهای مردمی و بسیج، با خودروهای امداد به مناطق امن انتقال یافتند.

ریاحی افزود: هم اکنون گروه های امدادی هلال احمر، بسیج، ارتش و نیروهای گسترده مردمی روستاهای منطقه و شهرهای اطراف به همراه سگ های تجسس سازمان هلال احمر، در تمام مناطقی که احتمال کشف جنازه این دختر دانشجو وجود به تجسس مشغول هستند.