محمد آذینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای مشخص کردن اهمیت روزجهانی قلب، فدراسیون جهانی قلب و اعضای آن اصرار دارند اقدامی برای نجات جان زنان و کودکانی انجام شود.

وی بیان داشت: برای حفاظت از سلامت قلب در کودکان و اجتناب از اثرات جسمی، عاطفی و مالی بیماری قلبی و سکته مغزی باید فورا اقدامی صورت گیرد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم‌پزشکی نیشابور فعالیت بدنی را یکی از راهکارهای پیشگیری این بیماری عنوان کرد و اظهار داشت: کم‌تحرکی عامل 6 درصد مرگ‌های سراسر دنیا است و عواملی مانند چاقی و دیابت در دوران کودکی به‌مقدار زیادی می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری قلبی در بزرگسالی را افزایش دهد.

آذینی اضافه کرد: 30 دقیقه فعالیت‌بدنی با شدت متوسط 3 بار در هفته خطر بیماری قلبی و سکته مغزی را به‌طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی مصرف غذای سالم را دیگر عامل بیان و اشاره کرد: افراد زیادی در حال رو آوردن به سمت غذاهای آماده که اغلب مملو از شکر، نمک، چربی‌های اشباع یا چربی‌های ترانس هستند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها گفت: یک رژیم غذایی سالم غنی از میوه و سبزی است که به بیمار قلبی و سکته مغزی کمک می‌کند تا بهبودی خود را به‌دست بیاورد.

آذینی عنوان داشت: ترک مصرف بعضی غذاهای مضر که به آن عادت کرده‌ایم سخت است اما با جایگزینی این غذاها با غذاهای سالم به‌تدریج ذائقه خود را تغییر و به این مواد غذایی عادت می‌کنیم.

وی بیان کرد: غذاهای سالم را برای کودکان جاذبه‌دار و کودکان را در پخت غذاها مشارکت دهید.

مدیرگروه پیشگیری بیماری‌ها بیان داشت: دریافت نمک را به کمتر از 5 گرم در روز محدود کنید و برای غذا از بشقاب‌های کوچکتر استفاده کنید و پرس‌های بزرگتر را برای میوه و سبزی به‌جای گوشت یا کربوهیدرات‌ها استفاده کنید.

آذینی دخانیات را یکی دیگر از این عوامل بیان کرد و گفت: یک نفر از هر دو نفر سیگاری به علت بیماری‌های ناشی از دخانیات فوت می‌کنند و هر روز کودکان و نوجوانان بیشتری به مصرف سیگار روی می‌آورند.

وی اضافه کرد: ترک مصرف دخانیات و اجتناب از دود دست دوم سیگار خطر بیماری قلبی و سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای اشاره کرد: کودکان را در خصوص خطرات مصرف دخانیات،آموزش دهید تا به آنها برای گفتن نه به مصرف سیگار،کمک کنید و اگر ترک سیگار سخت بود، برای راهنمایی از کارکنان بهداشتی کمک بگیرید.

آذینی بیان کرد: با انجام این مراحل می‌توانید بار بیماری قلبی و سکته مغزی را کاهش دهید.

