350 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کرج دوره های اشتغالزایی گذراندند

سید رضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: دوره های آموزشی اشتغالزایی با حضور 350 نفر از مددجویان مرد و زن تحت حمایت ساکن در بخشها و روستاهای جاده چالوس برگزار شد.

وی تصریح کرد: این دوره های آموزشی در هفت رشته شامل زنبورداری، سبزی و صیفی جات، گلخانه ای، ورمی کمپوست، گیاهان دارویی، پرورش گوسفند، پرورش قارچ و هرس درختان برگزار شد.

وی گفت: دوره های آموزشی فوق در یک دوره یک ماهه و توسط اساتید مجرب برگزار شد.

شوبیری افزود: در این راستا همچنین تعداد 600 نفر در خصوص اشتغال و راههای کسب و کار توسط کمیته امداد این شهرستان مشاوره شغلی شدند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کرج بیان کرد : کمیته امداد یک نهاد غیر دولتی و مردمی است و بر آن شده تا مددجویان تحت حمایت جویای کار را به سوی خودکفایی و اشتغال هدایت کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیش از 24 هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کرج می باشند و از خدمات مختلف حمایتی این نهاد بهره مند هستند.