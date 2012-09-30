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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

شوبیری در گفتگو با مهر:

350 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کرج دوره های اشتغالزایی گذراندند

350 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد کرج دوره های اشتغالزایی گذراندند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان کرج گفت: تعداد 350 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کرج در دوره های آموزشی با موضوع اشتغال شرکت کردند.

سید رضا شوبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: دوره های آموزشی اشتغالزایی با حضور 350 نفر از مددجویان مرد و زن تحت حمایت ساکن در بخشها و روستاهای جاده چالوس برگزار شد.

وی تصریح کرد: این دوره های آموزشی در هفت رشته شامل زنبورداری، سبزی و صیفی جات، گلخانه ای، ورمی کمپوست، گیاهان دارویی، پرورش گوسفند، پرورش قارچ و هرس درختان برگزار شد.

وی گفت: دوره های آموزشی فوق در یک دوره یک ماهه و توسط اساتید مجرب برگزار شد.

شوبیری افزود: در این راستا همچنین تعداد 600 نفر در خصوص اشتغال و راههای کسب و کار توسط کمیته امداد این شهرستان مشاوره شغلی شدند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کرج بیان کرد : کمیته امداد یک نهاد غیر دولتی و مردمی است و بر آن شده تا مددجویان تحت حمایت جویای کار را به سوی خودکفایی و اشتغال هدایت کند.

وی تاکید کرد: هم اکنون بیش از 24 هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کرج می باشند و از خدمات مختلف حمایتی این نهاد بهره مند هستند.

کد مطلب 1708849

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