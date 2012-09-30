سند پیشگیری از سیل در گلستان تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: پیشگیری بر درمان مقدم است و اگر در استان بتوانیم پیشگیری را مقدم بدانیم به پیشرفت های چشمگیری نائل خواهیم شد.

وی افزود: نظارت بر اعتبارات باید به گونه ای باشد که حق مطلب ادا شود و به صورتی شایسته هزینه شود و سرعت عمل نیز خصوصا در بخش تسهیلات بلاعوض باید بالا برود.

صابری ادامه داد: در خدمت رسانی به مردم استان باید در سطح بالاتری ظاهر شویم و نباید از نجابت مردم سوء استفاده شود.

وی تاکید کرد: تسهیلات بلاعوض باید در اسرع وقت به دست مردم برسد و اعتبارات بیشتری نیز باید برای پیشگیری در نظر گرفته شود.

صابری گفت: پیگیری تسهیلات بلاعوض خسارات به مردم استان باید هر چه زودتر انجام شود.