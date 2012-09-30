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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

صابری:

سند پیشگیری از سیل در گلستان تهیه شود

سند پیشگیری از سیل در گلستان تهیه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی گفت: سند پیشگیری از سیل باید هرچه زود تر به سرانجام برسد که در حال پیگیری آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: پیشگیری بر درمان مقدم است و اگر در استان بتوانیم پیشگیری را مقدم بدانیم به پیشرفت های چشمگیری نائل خواهیم شد.

وی افزود: نظارت بر اعتبارات باید به گونه ای باشد که حق مطلب ادا شود و به صورتی شایسته هزینه شود و سرعت عمل نیز خصوصا در بخش تسهیلات بلاعوض باید بالا برود.

صابری ادامه داد: در خدمت رسانی به مردم استان باید در سطح بالاتری ظاهر شویم و نباید از نجابت مردم سوء استفاده شود.

وی تاکید کرد: تسهیلات بلاعوض باید در اسرع وقت به دست مردم برسد و اعتبارات بیشتری نیز باید برای پیشگیری در نظر گرفته شود.

صابری گفت: پیگیری تسهیلات بلاعوض خسارات به مردم استان باید هر چه زودتر انجام شود.

کد مطلب 1708852

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