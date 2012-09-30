ساختار انتظامی شهرستان کنگان ارتقا یابد

احمد بحرینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اشاره به امنیت مطلوب شهرستان کنگان، اظهار داشت: شهرستان کنگان از لحاظ امنیتی و آرامش در شرایط بسیار مطلوبی است و هیچ مشکل خاصی در زمینه تامین امنیت در این شهرستان وجود ندارد.

وی به نقش مهم نیروی انتظامی در آرامش مردم اشاره کرد و ادامه داد: نمی‌توان خدمات نیروی انتظامی و نقش مهم و تاثیرگذاری آن را در تامین امنیت، رفاه و آسایش مردم نادیده گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان خواستار تقویت نیروی انتظامی شد و اذعان داشت: تحکیم و استواری امنیت ملی، به تقویت نیروی انتظامی مرتبط است .

بحرینی‌پور تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت در سال‌های اخیر در شهرستان کنگان، تشکیلات سازمانی نیروی انتظامی کنگان از نظر امنیتی و انتظامی در حد مطلوب پاسخگو نیست.

وی خواستار ارتقای ساختار انتظامی شهرستان از نظر کمی و کیفی شد و اذعان داشت: تشکیلات سازمانی نیروی انتظامی شهرستان متناسب با جمعیت یک دهه قبل کنگان است که پاسخگوی نیازها در سطح شهرستان نیست و لازم است که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقا یابد تا شاهد خدمات‌دهی مطلوب‌تری در این زمینه باشیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کنگان در پایان از همکاری و تعامل اعضای شورای تامین شهرستان در مسائل امنیتی منطقه کمال تشکر را به عمل آورد.