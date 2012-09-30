انفجار بمب در قامشلی/ کشتار گروههای مسلح در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه ، ارتش سوریه با گروههای مسلح در منطقه "البیدر" در حومه دمشق درگیر و تعدادی را کشتند و برخی دیگر را دستگیر کردند.

ارتش سوریه در منطقه "العجمی" در دمشق نیز مقادیر زیادی سلاح و مهمات به دست آوردند. در "دوما" نیز ارتش با گروههای مسلح درگیر و خساراتی به آنها وارد کردند.

در شهر "القامشلی" صبح امروز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

در روستای "الحیدریه" در حومه القصیر در استان حمص گروههای مسلح بیش از هفده نفر را کشتند و تعدادی دیگر را ربودند.

منابع محلی گزارش دادند: گروههای مسلح بامداد امروز با خمپاره و سلاحهای دیگر به روستا حمله کردند.

در "باب هود" و "باب الترکمان" در شهر حمص ارتش سوریه تعدادی از تروریستها را از پای درآورد. در شهر "تل ابیض" در استان الرقه نیز ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح تعدادی را از بین بردند.

در منطقه دار العجزه و موسسه الریاضی در حلب ارتش سوریه یک اتوبوس حامل تروریستها را نابود کرد. در المحالج شرق و شمال میدان الجندول در حلب نیز ارتش سوریه با حمله به گروههای مسلح تعدادی از آنها را به همراه ادواتشان نابود کرد.

در حومه درعا نیز ارتش سوریه هفت خودروی متعلق به تروریستها را نابود کرد.