همایش بزرگ پیاده روی عمومی در مشهد برگزار می شود

سرهنگ حسن خرسند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ترویج ورزش های همگانی در شهر مشهد اولین پیاده روی عمومی توسط نیروی انتظامی برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این پیاده روی با حضور عموم شهروندان از میدان الندشت آغاز و تا کوهسنگی ادامه خواهد داشت ساعت شروع این همایش بزرگ هفت صبح خواهد بود.

خرسند تصریح کرد: در اختتامیه این پیاده دروی به قید قرعه به 110 نفر از شرکت کنندگان جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

معاون تربیت و آموزشی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: جوایز این پیاده روی شامل کمک هزینه عتبات عالیات، خرید رایانه، لوازه خانگی و ورزشی خواهد بود.

وی یادآور شد: برای شرکت در این همایش بزرگ پیاده روی عمومی شرکت پنج هزار نفر را پیش بینی می کنیم و شرکت عموم را در آن خواهیم داشت.

خرسند با اشاره به اینکه حضور مردم در این همایش پیاده رویی باعث تشویق سایرین برای روی آوردن به امر ورزش همگانی می‌شود، افزود: حضور اقشار مختلف مردم ازکودکان و نوجوانان گرفته تا زنان و مردان کهنسال نشانه از اهمیت و توجه به این ورزش همگانی است.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش‌ها، گامی موثر در راستای همگانی کردن ورزش پیاده‌روی در بین مردم باشد.