گنبد امامزاده حسن (ع) کرج به روش نانوتکنولوژی کاشی کاری می شود

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای فعالیت های عمرانی مهم ترین اقدام آستان مقدس امامزاده حسن (ع) تملک ساختمان های مجاور برای گسترش فضای آستان و ایجاد امکانات جهت رفاه حال زائرین آستان است.

وی افزود: خریداری و تخریب خانه های مجاور آستان و گسترش صحن مطهر، اجرای پروژه نورپردازی گلدسته ها، گنبد و محوطه آستان، اهدای دو عدد سرویس بهداشتی شش شمه متحرک به آستان از طرف شهرداری منطقه دو کرج، تعویض لوله و تقویت انشعاب اب شرب آستان مقدس، تخریب کاشی های فرسوده گنبد آستان و کاشی کاری مجدد آن از اقدامات عمرانی امامزاده حسن (ع) است.

قاسمی از احداث دارالشفاء امامزاده حسن (ع) خبر داد و تصریح کرد: این دارالشفاء با کمک خیرین و نذورات مردم و کمک اداره اوقاف برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان و تبدیل بقاء متبرکه به قطب فرهنگی ساخته می شود .

وی با اشاره به اقدامات عمرانی فرا روی آستان مقدس تاکید کرد: گسترش شبستان های آستان و مسقف نمودن فاصله بین شبستان برادران تا سالن اجتماعات و ادغام سالن اجتماعات به صحن مطهر ، ساخت سرویس بهداشتی جدید برادران از دیگر اقدامات عمرانی امامزاده است.

