به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله یک‌چهارم نهایی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 15 امروز یکشنبه بین تیم‌های نوجوانان ازبکستان و کره‌جنوبی در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد.

در این بازی که قضاوت آن برعهده "محمد عبدالکریم الزارونی" از امارات بود، دو تیم در پایان 90 دقیقه قانونی بازی به تساوی یک بر یک رضایت دادند که بدون برگزاری وقت‌های اضافه، دو تیم برای مشخص شدن برنده بازی، پنالتی زدند.

در ضربات تیم ازبکستان با نتیجه 5 بر 3 به برتری دست یافت تا در نهایت با پیروزی 6 بر 4 ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مجوز حضور در جام جهانی نوجوانان را کسب کند. توراب آکوبیر(64) برای ازبکستان و هوانگ هی چان(1+90) برای کره‌جنوبی در جریان بازی گل زدند.

تیم ازبکستان نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات، با پیروزی برابر کره‌جنوبی به عنوان دومین تیم آسیایی جواز حضور در جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات را بدست آورد. پیش از این عراق با پیروزی برابر کویت جهانی شده بود.

تیم نوجوانان ازبکستان برای رسیدن به فینال جام پانزدهم، ساعت 17 چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه دستگردی به مصاف برنده دیدار ایران و استرالیا می‌رود.

برنامه ادامه دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی‎ رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که عصر امروز برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

‏‏‏* ایران - استرالیا، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

‏* سوریه - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران