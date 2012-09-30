یک چهارم مشهد زیر باران سرب پروازهای هوایی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مفیدی، ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرمشهد اظهار کرد: نظریه طرح راهبردی انتقال فرودگاه و ایستگاه راه آهن به قبل از محل فعلی فرودگاه مشهد با نظر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: بر این اساس در راستای تحقق مصوبه هیئت دولت مبنی بر جابجایی فرودگاه مشهد، شهرداری مکلف است ضمن جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز در فرودگاه، پیگیری های لازم را برای احداث باند در اراضی شرق مشهد، بین جاده فریمان و سرخس در چهارچوب مطالعات مجموعه شهر مشهد داشته باشد..

شهردار مشهد نیز در زمینه انتقال فرودگاه عنوان کرد: بحث آلاینده های صوتی هواپیما در ایران ناشی از پایین بودن مدل هواپیماها است و به نظر می رسد در این زمینه باید اقداماتی را انجام داد.

محمد پژمان تاکید بر اینکه هیچ متولی برای مصوبه هیئت دولت مبنی بر جابجایی فرودگاه مشهد وجود ندارد، افزود: شهرداری مشهد تنها مسئولیت پیگیری این مسئله را دارد.