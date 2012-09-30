عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کارگروه های بانکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالح نیا در جلسه ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی استان، فعالان عرصه تولید متقاضی تقسیط مجدد بدهی ها، بخشش جرائم و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش هستند.

وی گفت: این جلسه با توجه به درخواست استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به منظور بررسی مشکلات و ارائه مصوبات لازم جهت برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و با توجه به اختیاراتی که در دست این ستاد است در این استان برگزار شد.

وی افزود: با استناد به اصل 38 قانون اساسی 340 واحد صنعتی در سیستان و بلوچستان که مشکلاتی در بخش های بیمه، سرمایه در گردش و تسهیلات داشته اند از طریق سامانه tashil.irثبت نام کرده و مشکلات آنها توسط کارشناسان بررسی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر اساس ظرفیت ها در واحدهای تولیدی این موضوع در حال بررسی است و بخشی از منابع از طریق صندوق توسعه ملی به استناد قانون بودجه 91 با تبدیل منابع به ریال و سپرده گذاری نزد بانک ها امکان تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.

وی گفت: به منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بر اساس ظرفیت های آنها سه درصد سپرده از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانک های صنعت و معدن، تجارت و کشاورزی اختصاص یافت تا نسبت به افزایش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اقدام کنند.

وی افزود: تسهیلات عمدتا سرمایه در گردش است و به صورت یکساله از سپرده قانونی از صندوق توسعه ملی و منابع نزد بانک ها تامین می شود.