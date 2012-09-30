اسرائیل به دنبال دسترسی به پایگاه های نظامی آذربایجان است

به گزارش خبرگزاری مهر ،" رویترز" مدعی شد جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در حال تبادل نظر در مورد چگونگی استفاده از پایگاه ها و سرویس های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی در صورت حمله احتمالی این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران هستند.

رویترزدر این خصوص نوشت هرچند مقامات آذربایجان و رژیم صهیونیستی این ادعا را رد می کنند اما دو تن از نظامیان سابق آذربایجان که با دوستان فعلی اشان که در راس کار قرار دارند در تماس هستند و همچنین دو منبع اطلاعاتی روسیه این مطلب را به رویترز گفته اند.

یک مشاور امنیتی که با وزارت دفاع آذربایجان در تماس است، گفت : در حال حاضر آنها در حال برنامه ریزی هستند که هواپیما ها باید از کجا و به کجا پرواز کنند.