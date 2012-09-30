  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

رویترز خبر داد:

اسرائیل به دنبال دسترسی به پایگاه های نظامی آذربایجان است

اسرائیل به دنبال دسترسی به پایگاه های نظامی آذربایجان است

خبرگزاری رویترز از تلاش رژیم صهیونیستی برای دستیابی به پایگاه های نظامی جمهوری آذربایجان برای حمله به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،" رویترز" مدعی شد جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در حال تبادل نظر در مورد چگونگی استفاده از پایگاه ها و سرویس های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی در صورت حمله احتمالی این رژیم به تاسیسات هسته ای ایران هستند.

رویترزدر این خصوص نوشت هرچند مقامات آذربایجان و رژیم صهیونیستی این ادعا را رد می کنند اما دو تن از نظامیان سابق آذربایجان که با دوستان فعلی اشان که در راس کار قرار دارند در تماس هستند و همچنین دو منبع اطلاعاتی روسیه این مطلب را به رویترز گفته اند.

یک مشاور امنیتی که با وزارت دفاع آذربایجان در تماس است، گفت : در حال حاضر آنها در حال برنامه ریزی هستند که هواپیما ها باید از کجا و به کجا پرواز کنند. 

کد مطلب 1708869

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