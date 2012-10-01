خانواده پایدار؛ طرحی استانی که کتاب درسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که بیشترین اختلافات منجر به طلاق در 5 سال اول زندگی اتفاق می افتد.

از سال 85 که نرخ رو به رشد طلاق مسئولان را نگران و به دنبال راهکار فرستاد تا کنون که اجرای برنامه خانواده پایدار در دستور کار سازمانهایی نظیر بهزیستی، دانشگاه، استانداری و آموزش پرورش قرار گرفته است، هر ساله شاهد انجام این طرح در خراسانیم.

هم اکنون خانواده های بسیاری با ازدواج های نافرجام به قهقرا رفته و بسیاری از خانواده های نو پا دچار طلاقهای عاطفی و درگیر با مسایل اخلاقی اند.

از این میان بیشترین آسیب بر فرزندان وارد و کم نیستند بچه های طلاقی که می توانست سرنوشت بهتری داشته باشند.

اکنون کارشناسان آموزش و پرورش و بهزیستی به دستور موکد استاندار در صددند با اجرای طرح خانواده پایدار شعار ازدواج بهنگام و درست را ماندگار سازند.

از آغاز تا کنون

کارشناس مسوول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش در این خصوص می گوید: مشاوره پیش از ازدواج را از سال 85 در خراسان اجرا کردیم؛ این طرح با 3500 جمعیت مخاطب آغاز شد.

هاشم شیدایی می افزاید: این رقم در سال 86 به 7 هزار تن و در سال 87 با همکاری بهزیستی به 15 هزار تن رسید.

وی ادامه می دهد: سال 88 با 42 هزار دانش آموز پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان فعالیت بیشتری سامان گرفت و سال قبل فقط با جمعیت مخاطب دختران سال سوم، این طرح برای 39 هزارو 608 دانش آموز اجرایی شد.

وی می گوید: در سال جاری خانواده پایدار برای دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان و برخی هنرستانها انجام می شود.

شیدایی بیان می دارد: سال گذشته آموزشها مستمر نبود و از دی ماه انجام می گرفت؛ ولی امسال قصد داریم از مهر وارد این جریان شویم.

مشکلات طرح

وی با اشاره به این که نبود واحد درسی مخصوص ازدواج از موانع موجود بوده است، می افزاید: در سال جاری این طرح در قالب کتاب و در درس پرورشی ارائه می شود، همچنین سامانه ای ترتیب داده شده است تا پاسخگوی سوالات دانش آموزان در این زمینه باشد؛ اما این اقدام در حاشیه شهر و روستا ها کارایی کمتری دارد.

وی مقاومت برخی خانواده ها مبنی بر عدم ارائه مبانی ازدواج به دختران دبیرستانی که آنها را به نحوی ترغیب به ازدواج می کند را از دیگر چالشهای این اقدام پیشگیرانه می داند و ابراز می کند: دوست یابی دوران نوجوانی و عدم همکاری برخی معلمان و همکاران نیز از دردسرهای اجرای طرح بوده است.

رضا آذریان از مجریان طرح خانواده پایدار در استانداری می گوید: آموزش و پرورش دلسوزانه این طرح را دنبال کرده است، امسال با لکه گیری اشکالات، در رفع آن تلاش کردیم.

وی بیان می کند: به همین منظور دوره 40 ساعته ای در مهر ماه برای مربیان و معاونان پرورشی که دارای رشته های مرتبط با روانشناسی و علوم تربیتی دارند؛ برگزار می شود؛ همچنین کتابی خاص با موضوع انتخاب درست برای ازدواج تدوین شده که در 13 جلسه آموزش داده خواهد شد.

وی در خصوص والدین اظهار می کند:آموزش اولیا نیز در 3 جلسه از آبان تا دی ماه ارائه می شود؛ در دی ماه هم تست غربالگری برای دانش آموزان در حال آسیب انجام می شود، به این ترتیب دانش آموزان ویژه تحت مراقبت، هدایت و معرفی به مراکز مشاوره قرار می گیرند.

یک طرح،یک کتاب

قرار است خانواده پایدار در یک کتاب درسی تدریس شود .این منبع آموزشی را اساتید تهرانی و قمی نگارش کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص طرح و اجرای آن معتقد است: کتابی که قرار است آموزش آن در خراسان رضوی پیگیری شود بر اساس نیاز و سوابق بررسی شده، توسط اساتید دانشگاه، تدوین شده است.

علی مظاهری می افزاید: این طرح، همه نهادها را همدل و همسو کرده و این اتفاق مبارکی است.

وی نگاه کتاب را سلامت نگر می داند و توضیح می دهد: اگر دانش آموزان را توانمند سازیم شرایط خاص و مشکلات کاهش می یابد.

فرشته موتابی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در این باره اذعان می دارد: در این طرح و با آموزش کتاب تازه تدوین شده، دختران برای ازدواج درست آماده می شوند؛ زیرا مهمترین عامل اختلال در روابط همسران، بخش انتخاب همسر است.

وی می افزاید: این کتاب می کوشد هدفی پیشگیرانه را دنبال و نحوه برخورد با این انتخاب را آسان و درست سازد.

وی ادامه می دهد:در کتاب مدرس می کوشیم همکاران با آگاهی بیشتر به تدریس بپردازند.در کارگاههای تکنیکی و کلاسی، مباحث به صورت جذاب ارائه خواهد شد.

وی اظهار می دارد:از آن جا که عنوان مباحث ازدواج برای برخی خانواده ها هضم نشده ،کتاب را جوری برنامه ریزی کردیم که نه آنها که زود ازدواج کردند نگران شده و نه آنها که در آستانه ازدواجند دچار مشکل شوند.

وی با بیان این که سناریوها و داستانهای موجود در کتاب به انتخاب صحیح تر می انجامد،یادآور شد:با استفاده از استعاره های متون اسلامی مسائل ساده عنوان شده تا گیرایی و مطابقت بالایی داشته باشد.

وی بخشهای ویژگی خانواده موفق، خویشتنداری قبل از ازدواج،ملاکهای انتخاب همسر را از فصلهای کتاب معرفی و اذعان می دارد: در مدیریت تصمیم گیری، فرزندان کمتر آسیب دیده و نگرانی ها کاهش می یابد.

ازدواج آسان ،بهنگام و پایدار

معاون فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش که در واقع مجری اصلی این طرح در مدارس خراسان رضوی است ،در این باره می گوید: ازدواج آسان، بهنگام و پایدار شعار اصلی طرحی است که چند سالی است در خطه خورشید اجرا می شود.

محمد اورعی غلامی می افزاید: اگر فرایند تجرد و عقد خوب مدیریت شود، ازدواجها مناسب تر شکل خواهد گرفت.

وی ادامه می دهد: ما باید اولیا را تشنه یادگیری اصول ازدواج صحیح کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش آمادگی انجام بهتر این طرح را در سال جاری دارد، اظهار می دارد: تاثیر طرح در تداوم آن است، ما امیدواریم این ایده نو در کل کشور نیز اجرایی شود.

طرح برای پسران هم اجرا شود

حسین سلیمانپور از مشاوران آموزش و پرورش و مراکز مشاوره که سالهاست با نمونه های طلاق مواجه بوده است، خویشتنداری را از بخشهای مهم آموزش در این طرح عنوان می کند و می افزاید: برای ازدواج باید به بحث خود آگاهی توجه بیشتری کرد.

رقیه ارجی از دیگر مشاوران آموزش و پرورش و مدرس این طرح می گوید: بهتر است این طرح برای پسران نیز اجرا شود چرا که آمارها در مشهد حکایت از پایین آمدن سن ازدواج برای آنها نیز دارد.

وی می افزاید: پرداختن به تفکر نقاد بسیار مهم است چرا که برخی از مزدوجین اصلا دوره نامزدی ندارند، به طور مثال سال قبل 15 تن از دانش آموزان من در سال اول دبیرستان ازدواج کرده بودند و عملا آموزش ازدواج در پایه دوم و سوم برایشان بی فایده و گاهی حتی چالش برانگیز است.

حاجی پور کارشناس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی و از مجریان طرح خانواده پایدار است. وی در این زمینه می گوید: فرایند انتقال اطلاعات درست به دانش آموزان برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی می افزاید: وجود برخی روابط دختر و پسر در جامعه غیر قابل انکار است، گاه حتی در مدارس آنها که دوست پسر ندارند در اقلیت به سر می برند.

وی تاکید می کند: بررسی و مدیریت هیجانها، احساسات و خویشتنداری، مسایل جنسی و غرائز گاه از سوی دوستان به اشتباه در مدارس رد و بدل می شود و اثرات سو بسیار دارد که در این طرح بایستی به شیوه ای مشارکتی به اطلاع دانش آموزان برسد.

حجت الاسلام محمد پسندیده از دانشگاه قم در این خصوص می گوید: انتخاب همسر و توجه به معیارها بسیار مهم است، ازدواج بد و زندگی بد طلاق را به وجود می آورد، در کتاب حاضر با بحث خانواده موفق در صدد ایجاد شوق و انگیزه برای آموزش مولفه های دیگری هستیم.

وی توجه به تجربه،انتخاب صحیح، تصحیح دیدگاه را مطرح و می افزاید: جرات مندی، فشار همسالان، انتخاب ملاکهای صحیح با انتقال مفاهیم درست از مهمترین اقدامات مدرسین این کتاب در طرح خانواده پایدار است.

وی ایجاد زمینه سازی و سپس بیان آیات و روایات را در انتقال مفاهیم ازدواج موفق و جلوگیری از جدایی های زود هنگام بسیار ضروری می داند.

وی ابراز امیدواری می کند: با پرداخت علمی و اقدامات پیشگیرانه بتوان آمار طلاق را در خراسان رضوی کاهش داد.

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گزارش: عزت خیابانی