افزایش توان تولید از راهکارهای موثر برای مقابله با تحریمهاست

فریبرز شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب افزایش اهداف اشتغالزایی در کشور می شود، افزود: شعار محور سال مسیر توسعه و استقلال اقتصادی ایران اسلامی را هر چه بیشتر هموار خواهد کرد.

وی همچنین به اهمیت استاندارد در تحقق تولید ملی اشاره کرد و اظهارداشت: استانداردسازی نه تنها قیمت را افزایش نمی دهد، بلکه با جلوگیری از ایجاد ضایعات موجب کاهش قیمت هم می شود.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: رعایت استانداردها علاوه بر کاهش قیمت، کیفیت را ارتقا می دهد که این دو از الزامات جذب مشتری هستند.

وی با بیان اینکه اعتبار پروانه استاندارد یکساله است، اظهارداشت: همکاران در بازه های زمانی سه ماهه و شش ماهه با توجه به کیفیت محصول، واحدها را مورد نظارت، نمونه برداری و بازرسی قرار می دهند، نتایج نمونمه برداری ها و بازرسی ها ضامن تمدید پروانه واحدهای صنعتی و تولیدی است.

شعاعی ادامه داد: نظارت ها محدود به برداشتن نمونه ها فقط از خود کارخانه تولیدی نیست، استاندارد به عنوان یک مشتری از سوی مردم وارد بازار می شود، کالاهای که پروانه استاندارد دارند خریداری و بر اساس استاندارد ملی تست می کند.

وی گفت: نواقص به سه دسته جزئی، عمده و بحرانی دسته بندی می شوند در موارد جزئی و عمده که خطر جانی ندارند با دادن تذکر و اخطار، واحد تولیدی ملزم به رفع نواقص تا پروانه اش تمدید شود.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان یادآور شد: در مواد بحرانی پروانه تعلیق می شود و واحد اجازه ندارد تا رفع نواقص آن کالا را تولید کند.