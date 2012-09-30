اجرای 700 کیلومتر خط کشی در راههای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فولادی افزود: خط کشی راهها که از مقرون به صرفه ترین نوع علائم ایمنی محسوب می گردند مستقیما در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می کنند.

وی یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها را تعیین محدودیتهای حرکت برای هریک از کاربران عنوان نمود و اظهار داشت: در شش ماه اولسال جاری این اداره کل توانست 650 کیلومتر خط کشی سرد و 50 کیلومتر خط کشی گرم در محورهای اصلی و فرعی را با اعتباری بالغ بر 5150 میلیون ریال انجام دهد.



خط کشی از نوع علائم افقی راهها محسوب گردیده و به عنوان مکمل علائم عمودی درسطح محورها است.

برگزاری 24 دوره آموزشی در شهرکهای صنعتی مازندران



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از تشکیل 24 دوره آموزشی در ششماهه نخست سالجاری در شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

عباس علی وفـایی نژاد بیان داشت: واحد آموزش شرکت شهرکهـای صنعتی ، براساس نیازها و اولویتها و بالابردن سطح آگاهی و دانش و آشنایی با آخرین دستاوردهـای علمی، دوره های آموزشی برای واحدهـای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهـا و نواحی صنعتی مازندران برگزار می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: در ششماهه نخست سالجاری، تعداد 24 دوره آموزشی ویژه صنعتگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان برگزار شده است.

برگزاری کارگاه علمی کاربردی قضات شرق استان



کارگاه علمی کاربردی بررسی جرایم علیه گروههای آسیب پذیر، نقش آنان در وقوع جرم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه ، توسط ستاد پیشگیر ی از وقوع جرم استان مازندران با همکاری دادگستری بهشهر در بندر امیرآباد این شهرستان برگزار شد.



رئیس دادگستری بهشهر، برنامه ریزی در جهت عدم وقوع جرم و مصون داشتن جامعه از خطر وقوع جرایم را حرکت در مسیر پیشگیری وامنیت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دین اسلام خواهان جامعه ای عاری از گناه و ناهنجاری است یاد آور شد: همانطور که در ماه مبارک رمضان هیچ قانونی جز قانون خداوند مانع خوردن و آشامیدن نمی شود باید تلاش کنیم با اجرای قوانین الهی در تمام فصول سال جرایم را درهمه ابعاد ریشه کن کنیم تا به اهداف انبیا نزدیک شویم.

خائفی تصریح کرد :همه زحمات پیامبران برای قبولاندن این مفهوم به بشر بود که جهان خدایی حاضر و ناظر دارد و روزی باید در محضرش پاسخگو باشیم.