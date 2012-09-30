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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

در سیستان و بلوچستان/

اخذ مالیات از صنعتگران به صورت واقعی و بر اساس شرایط ویژه صورت پذیرد

اخذ مالیات از صنعتگران به صورت واقعی و بر اساس شرایط ویژه صورت پذیرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اگر صنعتگر توان پرداخت مالیات سنگین را نداشته باشد تولید با مشکلاتی مواجه خواهد شد که در این زمینه باید تصمیماتی اتخاذ تا مالیات به صورت واقعی و بر اساس شرایط استان اخذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در جلسه ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی و معدنی سیستان و بلوچستان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: تسهیلات بانکی باید در فرصت تعیین شده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی گفت: باید با فعالیت های کارشناسی بر نحوه ارائه تسهیلات و هزینه کرد آنها در بخش تولید نظارت های لازم صورت پذیرد.

وی بر فعال تر شدن کارگروه های ستاد تسهیل امور صنعتی و معدنی تاکید کرد و افزود: فعالیت های کارشناسی در کارگروه ها باید با جدیت ادامه یابد و گزارش کار آنها به کارگروه اصلی به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران ارائه شود.

کد مطلب 1708875

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