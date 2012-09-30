به گزارش خبرنگار مهر، هرانوش هاکوپیان وزیر جوامع ارمنستان بعد از ظهر امروز یکشنبه 9 مهر پس از دیدار با وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران با برشمردن برنامه‌های مدت اقامتش در ایران، گفت: من در این روزها با جامعه ارامنه ایران و روسای همه جوامع ارامنه که در ایران فعالیت دارند، دیدار داشته‌ام و از کودکستان ارامنه در ایران و کلیسای ارامنه و نیز روزنامه آلیک بازدید کرده‌ام و عصر امروز هم در جشن استقلال ارمنستان شرکت خواهم کرد.

وی افزود: فردا (دوشنبه) هم با اشتیاق بسیار زیادی راهی اصفهان خواهم شد چون اولین باری است که به این شهر سفر می‌کنم و در آنجا هم ضمن شرکت در مراسم بیست و یکمین سالگرد استقلال ارمنستان، در برنامه‌های فرهنگی متعددی که تدارک دیده شده، شرکت می‌کنم.

وزیر جوامع ارمنستان اضافه کرد: من از وجود کلیسای وانگ ارمنیان در اصفهان و موزه‌ای که آنجا فعال است، اطلاع دارم و با اشتیاق زیادی مایل به بازدید از این کلیسا هستم و می‌خواهم از جمهوری اسلامی ایران که همه زمینه‌ها را برای پیشرفت فرهنگی ارامنه در ایران فراهم کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

هاکوپیان گفت: جامعه ارامنه ایران به عنوان پل رابطی بین ایران و ارمنستان عمل کرده‌اند و یک حلقه اتصال بسیار قوی در روابط بین دو کشور بوده‌اند و ارمنیها از این بابت حس بسیار خوبی نسبت به دولت جمهوی اسلامی ایران دارند.

وی اضافه کرد: هفته فرهنگی ایران در ارمنستان تاکنون بارها برگزار شده و امیداورم وزیر فرهنگ ایران هم در هفته فرهنگی آتی ایران در ارمنستان حضور یابد.

این عضو کابینه ارمنستان همچنین از برگزاری جلسه کمیسیون بین دولتی ایران و ارمنستان طی روزهای 22 تا 25 اکتبر در این کشور خبر داد و گفت: وزرای انرژی دو کشور ریاست این کمیسیون را بر عهده دارند و در این جلسه مسائل فیمابین دو کشور در هر زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت و راه حل هایی برای آن پیشنهاد خواهد شد.

هاکوپیان با اشاره به پراکندگی جمعیت زیادی از ارامنه در نقاط مختلف جهان افزود: به همین مناسبت ما روزهایی را در طول سال به نام یکی از کشورهایی که ارامنه در آنجا ساکن هستند، نامگذاری کرده‌ایم و اولین مناسبت مربوط به ارامنه ساکن ایران بود که برنامه آن هم برگزار شد و طی آن در سینماها و شبکه‌های تلویزیونی ارمنستان، فیلم‌های ایرانی نمایش داده شد.