پزشک سالمندان در کشور نداریم/ لزوم تربیت نیروهای متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خدایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی قلب و روز سالمند اظهار داشت: نظام سلامت ما طوری خدمات به مردم ارائه داده اند که افراد عمر طولانی داشته باشند.

معاون فنی معاونت بهداشتی خراسان رضوی یاد آور شد: با توجه به اینکه 10 مهر ماه روز سالمند است فرصتی است که مسئولان برای مراقبت های ویژه سالمندان در کشور برنامه ریزی کنند.

خدایی بیان کرد: شعار روز سالمند" زندگی سالم وطول عمر بیشتر" است و اگر از سالمند به خوبی مراقبت شود سبب کاهش ناتوانی و افزایش تمرکز در آنان خواهد شد.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بیماریهای قلبی و عروقی نخستین عامل مرگ و میر در کشور است.

وی تاکید کرد: سالانه بیش از 17 میلیون نفر در جهان جان خود را بر اثر عوراض قلبی و عروقی از دست می‎دهند و این تعداد تا سال 2030 به 23 میلیون نفر در سال می‌رسد.

خدایی بیان کرد: با کنترل عوامل خطر اصلی که شامل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند می‌‏توان از 80 درصد آنها پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف سیگار، مصرف کم میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی را از جمله عوامل بیماری‎های قلبی و سکته مغزی در کشور است.

خدایی بیان کرد: شعار روز جهانی قلب " قلبی سالم، خانه ای سالم و دنیایی سالم" است.