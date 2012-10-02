شرایط برای حضورم در تیم فرانسوی دشوار است/ دو پیشنهاد جدید دارم

امیر زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آینده کاری خود، تصریح کرد: مسئولان تیم "AG2R" قرارداد جدیدی را برایم ارسال کرده‌اند اما هنوز با آنها تمدید قرارداد نکرده‌ام. احتمالا تا پنج روز آینده به درخواست این تیم فرانسوی پاسخ خواهم داد.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا به ادامه همکاری با این فرانسوی تمایل دارید؟"، گفت: شرایط برای حضورم در این تیم کمی دشوار است. رفت و آمد و مدت زمانی که باید همراه این تیم در اردوها و مسابقات باشم، طولانی است که همین امر کمی مرا با مشکل مواجه کرده. اگر در این مسائل با نماینده فرانسه به توافق برسم، قراردادم را با این تیم امضا خواهم کرد.

عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران افزود: یکی از شروطم برای تمدید قرارداد با تیم "AG2R " این است که فقط در زمان برگزاری مسابقات آنها را همراهی کنم. گاهی برای حضور در رقابتی باید دوماه در اردو به سرمی‌بردیم که این موضوع کمی مرا اذیت می‌کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پیشنهادی از تیم‌های دیگر دارید؟ اظهار داشت: دو تیم از ترکیه و بلژیک خواستار به خدمت گرفتنم هستند. البته هنوز به پیشنهادات این دو تیم فکر نکرده‌ام، چرا که گزینه اولم حضور در تیم کنونی‌ام است. "AG2R" از دو پیشنهاد دیگر شرایط بهتری دارد.

زرگری در پاسخ به این سئوال که "چرا در رقابت‌های جهانی هلند شرکت نکردید؟"، گفت: به دلیل آسیبی که در بازی‌های المپیک 2012 لندن دیده بودم، ترجیح دادم که در این مسابقات شرکت نکنم.