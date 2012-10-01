به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا شفیعی این روزها در تدارک ساخت فیلم سینمایی "زندگی با شیطان" است که فیلمنامه آن چند ماه پیش توسط حامد عنقا به نگارش درآمده‌است. این فیلم یک کار عاشقانه - جاسوسی است و یک تریلر پرتعلیق در سینمای ایران محسوب می‌شود.

فیلمنامه این فیلم کاملا ایرانیزه شده است و شخصیت‌های آن کاملا ایرانی هستند. این فیلمنامه توسط عنقا به سفارش بنیاد سینمایی فارابی و محمدرضا شفیعی نوشته شده‌است.

فیلمنامه "زندگی با شیطان" هفته آینده برای بررسی نهایی و ساخت به بنیاد سینمایی فارابی ارائه می‌شود و کارگردان فیلم هم به زودی اعلام خواهد شد و قطعا ساخت آن امسال شروع می‌شود.

حامد عنقا که پیش از این نگارش مجموعه "قلب یخی" را برعهده داشت، هم اکنون نگارش فیلمنامه "دستی بر ثریا" را هم در دستور کار دارد که این مجموعه بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی به کارگردانی محمد حسین لطیفی ساخته خواهد شد.

عنقا پیش از این فیلمنامه سریال "ته دنیا" را برای شفیعی نوشته بود و "زندگی با شیطان" دومین همکاری این دو محسوب می‌شود که هم اکنون شفیعی پیگیر مراحل ساخت آن است. همچنین فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به کارگردانی روح‌الله حجازی و تهیه‌کنندگی شفیعی به زودی اکران عمومی می‌شود.