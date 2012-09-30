محمدجعفر صادقی بهمناسبت دهم مهرماه بهعنوان روز جهانی سالمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این مراکز برای تمامی افراد سالمند بالای 60 سال پرونده تشکیل میشود و در هر پرونده 13 بیماری سالمند بررسی و ایمنسازی در دو سطح غیرپزشک و پزشک بررسی و در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده میشوند.
وی بیان داشت: بیماریهای بررسی شده شامل فشارخون، احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، تغذیه، دیابت، بینایی و شنوایی، افسردگی، خواب، پوکی استخوان، بیاختیاری ادراری، سل، دمانس، سقوط و عدم تعادل است.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: امروزه حدود 700 میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد بالای 60 سال تشکیل میدهند و پیشبینی میشود تا سال 2020 این رقم به بیش از یک میلیارد نفر برسد که اکثر این افراد سالمند در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند.
صادقی اظهار داشت: صاحبنظران علم سالمندی معتقدند ارایه خدمات باید به این قشر آسیبپذیر از استانداردهای بالایی برخوردار باشد و سالمندان نیازمند دریافت خدمات متنوعی هستند و برای رسیدن به این هدف هماهنگیهای درونبخشی و برونبخشی سازمانهای دولتی و غیردولتی حائزاهمیت است.
وی عنوان داشت: در راستای اهداف برنامه سالمندان در وزارت بهداشت که مشتمل بر کاهش بار بیماریها در گروه سنی زیر 80 سال و ترویج شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی است.
نظر شما