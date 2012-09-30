اولویت سازمان آتش نشانی اسلامشهر آموزش شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی میرزایی امروز در مراسم تقدیر از آتش نشانان نمونه اسلامشهر که در تالار جهان نما و در جمع خانواده های آتش نشانان برگزار شد، از خانواده ها خواست تا آرامش را در محیط خانه مهیا سازند و خاطرنشان کرد: یک آتش نشان به دلیل حساسیت کارش نباید هیچ دغدغه ای داشته باشد و در این بین نقش شما خانواده ها بسیار مهم است و همینطور هیچ کدام از نیروهای شهرداری نباید دغدغه شغلی داشته باشند و ما تمام توان خود را برای حمایت از آنان به کار خواهیم گرفت.

شهردار اسلامشهر از استاندسازی خانه ها استقبال کرد و گفت: برخی گلایه دارند که سازمان آتش نشانی برای تایید پایان کار خیلی سخت گیری می کند در صورتی که موقع حادثه متوجه می شویم که این سخت گیری ها به نفع خود شهروندان بوده است چرا که با ایمن سازی ساختمان ها به میزان قابل توجهی سوانح ما کاهش پیدا کرده است.

در این مراسم از آتش نشانان نمونه و بازنشسته سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر تقدیر به عمل آمد.