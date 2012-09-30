اجرای طرح مشاوره فعال در 60 مدرسه و مسجد استان تهران توسط نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، مرکز مشاوره غرب استان تهران طی برنامه ریزی مناسب با اعزام مشاوران و مددکاران به مساجد و مدارس، اقدام به ارائه خدمات مضاعف به شهروندان کرد است که بنابر برنامه ریزیهای صورن گرفته در طول این هفته با حضور در 60 مدرسه و مسجد پذیرای شهروندان بوده وآماده ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای خواهند بود.

بنابراین گزارش، اعزام کارشناسان مشاوره به مدارس و مساجد، اجرای طرح مشاوره فعال، ارائه خدمات مشاوره فردی، برگزاری نشست تخصصی مشاوران ومددکاران با موضوع بررسی اجمالی مشاوره و روشهای مختلف و بهینه در مشاروه، برگزاری نمایشگاه آسیب های اجتماعی در مدارس، تبلیغ مرکز مشاوره و دوایر اجتماعی کلانتری های استان در قالب دفترچه یادداشت، تهیه وتوزیع بروشور با موضوعات مهارتهای اساسی ازدواج، خشم و راههای کنترل آن، حجاب گوهر ناب، کارت ویزیت و ... از جمله اقدامات مهم و شاخص مرکز مشاوره در طول هفته ناجا خواهد بود.

گفتنی است در اولین روز از هفته ناجا 13 نفر از مشاوران و مددکاران معاونت اجتماعی در مدارس حاضر شدند و پیرامون مسائل مربوط به آسیبهای اجتماعی جامعه مطالبی را بیان کردند، در پایان این جلسات نیز به تعدادی از دانش آموزان خدمات مشاوره ای ارائه شد.