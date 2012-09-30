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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

اجرای طرح مشاوره فعال در 60 مدرسه و مسجد استان تهران توسط نیروی انتظامی

اجرای طرح مشاوره فعال در 60 مدرسه و مسجد استان تهران توسط نیروی انتظامی

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به منظور ارائه خدمات مضاعف به مردم، طی هفته نیروی انتظامی، با حضور در 60 مدرسه و مسجد برنامه های متعددی را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، مرکز مشاوره غرب استان تهران طی برنامه ریزی مناسب با اعزام مشاوران و مددکاران به مساجد و مدارس، اقدام به ارائه خدمات مضاعف به شهروندان کرد است که بنابر برنامه ریزیهای صورن گرفته در طول این هفته با حضور در 60 مدرسه و مسجد پذیرای شهروندان بوده وآماده ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای خواهند بود.

بنابراین گزارش، اعزام کارشناسان مشاوره به مدارس و مساجد، اجرای طرح مشاوره فعال، ارائه خدمات مشاوره فردی، برگزاری نشست تخصصی مشاوران ومددکاران با موضوع بررسی اجمالی مشاوره و روشهای مختلف و بهینه در مشاروه، برگزاری نمایشگاه آسیب های اجتماعی در مدارس، تبلیغ مرکز مشاوره و دوایر اجتماعی کلانتری های استان در قالب دفترچه یادداشت، تهیه وتوزیع بروشور با موضوعات مهارتهای اساسی ازدواج، خشم و راههای کنترل آن، حجاب گوهر ناب، کارت ویزیت و ... از جمله اقدامات مهم و شاخص مرکز مشاوره در طول هفته ناجا خواهد بود.

گفتنی است در اولین روز از هفته ناجا 13 نفر از مشاوران و مددکاران معاونت اجتماعی در مدارس حاضر شدند و پیرامون مسائل مربوط به آسیبهای اجتماعی جامعه مطالبی را بیان کردند، در پایان این جلسات نیز به تعدادی از دانش آموزان خدمات مشاوره ای ارائه شد.

کد مطلب 1708887

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