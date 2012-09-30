سازمان آتش نشانی اسلامشهر با کمبود نیرو مواجه است

یوسف افسری در حاشیه مراسم تقدیر از آتش نشانان شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد ایستگاه های فعال آتش نشانی شهر اسلامشهر را 5 ایستگاه عنوان کرد و افزود: با افتتاح ایستگاه قائمیه و ایستگاه میان آباد که 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تعداد ایستگاه های ما به هفت ایستگاه افزایش پیدا می کند و تا حدودی مشکلات ما برطرف خواهد شد.

افسری از آمادگی سازمان آتش نشانی برای آموزش شهروندان خبر داد و خاطر نشان کرد: با تاکید شهردار اسلامشهر ما برای آموزش در مدارس، ادارات و بین خانواده ها آمادگی لازم را داریم.

وی برگزاری مانور کار در ارتفاع، اطفاء حریق و نجات جاده ای را در راستای افزایش توان نیروها برشمرد و تاکید کرد: یک آتش نشان باید همیشه از نظر جسمی و روحی آماده باشد و سطح آگاهی و علم خود را نسبت به کار خود، هر لحظه افزایش دهد.