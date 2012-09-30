سلفی گری در تونس؛ طوفان ویرانگر آل سعود در شمال آفریقا

جریان سلفی آرام آرام در کشورهای شمال آفریقا به ویژه تونس و لیبی در حال گسترش است این جریانها از سوی قطر و عربستان سعودی حمایت می شوند.

سلفی ها جز تفکرات خود ایده دیگری را نمی پذیرند آنها آرامگاههای متعلق به اولیای الهی را تخریب می کنند و کسی هم نمی تواند مانع آنها شود موضوعی که در لیبی رخ داد.

اما نفوذ جریانهای سلفی در تونس نگرانی مقامات این کشور را برانگیخته است به طوری که المنصف المرزوقی در مصاحبه ای با رویترز اعلام کرده بود: پلیس تونس شمار سلفی ها را در این کشور حدود سه هزار نفر از جمعت ده میلیون نفری کل تونس ارزیابی می کند.

وی بیان کرده بود: قبلا فکر می کردیم آنها گروهی اندکی بیش نیستند که گروه کوچکی از مردم همراهی شان می کنند و خطری ایجاد نمی کنند اما اکنون دریافته ایم که آنها بسیار خطرناک هستند.

راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه تونس نیز با حمله شدید به سلفی ها آنها را برای تونس، آزادی عمومی و امنیت کشور خطرناک توصیف کرده بود.

این در حالی است که اخیرا سلفی ها به هتلی در سیدی بوزید در تونس حمله و تمام محتویات آن را تخریب کرده بودند.

دولت کنونی تونس را حزب اسلام گرای النهضه با ائتلاف با دو حزب سکولار دیگر تشکیل داده است. حزب نهضت موفق شد بیشترین کرسی ها در پارلمان تونس در نخستین انتخابات این کشور را پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در انقلابی مردمی از آن خود کند.

در هفته های اخیر گروههای سلفی مانع از برگزاری برنامه های نمایشی و هنری در شماری از شهرهای تونس شده اند آنها این برنامه ها را اهانت به اسلام محسوب می کنند.

یک پایگاه عربی در این باره آورده است: طی سالهای اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه جریان سلفی بوده ایم و آنها از خلاء امنیتی برای ایجاد هرج و مرج نهایت استفاده را کرده اند.

سلفی ها با استفاده از هرج و مرج و به نامه دین هر طرح دموکراتیکی را نابود می کنند با وجود اینکه این دعوتها مغایر با فطرت بشریت است، اما حمایت مالی سعودی ها از مبلغان وهابی به گسترش این جریان کمک زیادی کرده است.

"شیخ عبدالفتاح مورو" از رهبران جنبش النهضه تونس درباره طرحهای توطئه افکنانه مبلغان سعودی در تونسی که پیرو مذهب مالکی است، هشدار داد.

وی می افزاید: آنها از جوانانی که بینش دینی محکمی ندارند برای ترویج تفکرات مذهب حنبلی استفاده می کنند و این جوانان را به عنوان ستون پنجم در تونس به کار می گیرند تا مذهب مالکی را نابود و مذهب حنبلی را جایگزین آن کنند.

مورو گفت : مبلغان سعودی در تونس دوره های سه ماهه برگزار می کنند و با پول فراوان جوانان را پیرو و مطیع خود می کنند اما تونسی ها باید مراقب این توطئه ها خطرناک باشند.

"کمال الساکری" پژوهشگر مذهبی نیز می گوید: ما در شروع فتنه واقعی در تونس به سر می بریم و وهابیت روز به روز در تونس ریشه می دواند و این به سبب دلارهای کشورهای حوزه خلیج فارس است.

وی می افزاید: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان و قطر از فتنه طایفه ای در تونس استفاده می کنند و کشور را به سوی جنگ میان مذاهب می کشانند.

الساکری بیان کرد: مذهب حنبلی به شکل سعودی آن بسته ترین و غیر عاقلانه ترین نوع مذهب است. آن تفکری بسته است که عقل را نمی پذیرد.

این پایگاه در ادامه می نویسد: سلفی در پانزده آگوست گذشته مانع برگزاری اجرای موسیقی در استان قیروان در جشنواره صوفیان به سبب مخالفت آن ترویج شیعی گری خواندند،شدند.

در چهاردهم همان ماه از اجرای یک تئاتر کمدی به بهانه به سخره گرفتن دین ممانعت به عمل آوردند.

این در حالی است که انجمن دفاع ازحقوق بشر تونس نیز درباره خطر سلفی ها علیه زنان، تحصیل کردگان، روزنامه نگاران، مبتکرین، اتحادیه ها، سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و نهادهای تربیتی هشدار داده است.

حسن هانی زاده کارشناس امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره می گوید: سلفی های تونس از دوران حاکمیت حبیب بورقیبه رئیس جمهوری اسبق تونس به عنوان حزب ممنوعه فعالیت زیر زمینی خود را آغاز کردند.

وی می افزاید: پس از روی کار آمدن زین العابدین بن علی این تشکیلات به موازات حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی فعالیت خود را به طور جدی در مساجد و مراکز آموزشی شروع و هزاران جوان تونسی را جذب کرده اند.

این کارشناس بین المللی بیان کرد: در طول حاکمیت 23 ساله زین العابدین بن علی صدها نفر از فعالان سلفی و وهابی به زندان انداخته شده اند و با سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی این مجموعه فعالیت خود را علنی کردند.

وی معتقد است: در جریان حاکمیت اخیر حزب النهضه، درگیری هایی میان این حزب با سلفی ها درباره تدوین قانون اساسی، حجاب، گردشگری و فعالیت های رسانه ای رخ داده است.

هانی زاده ادامه داد: حضور گسترده سلفی ها در مناطق شرقی تونس سبب شده که دولت جدید تونس و همچنین منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس نگرانی خود را نسبت به گسترش فعالیت سلفی ها ابراز کنند تا جایی که بیش از دویست نفر از فعالان جماعت سلفی طی شش ماه اخیر دستگیر و زندانی شده اند.

این کارشناس حوزه بین الملل می افزاید: سلفی ها با حزب النهضه که نسبت به غرب و آمریکا گرایش دارد در تضاد سیاسی است و تلاش می کند تا با زمینه سازی اجتماعی و جذب جوانان یک شورش عمومی را علیه دولت جدید تونس سازماندهی کند.

وی بیان کرد: حزب سلفی متاثر از افکار وهابی های عربستان هستند و تلاش می کنند تا علوی های تونس را از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی محروم کنند.