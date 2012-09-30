کمبود واکسن علی رغم تحریم ها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نبوی ظهر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: درحال حاضر کمبودی از لحاظ کمبود واکسن برای دام و طیور در کشور وجود ندارد.



وی افزود: در حال حاضر 350 هزار دوز واکسن در کشور توزیع شده است که مقداری هم به عنوان ذخیره پیش بینی کرده ایم که معمولاً 25 درصد است.



معاون مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به صورت کامل تحت پوشش در آمده است.



واکسن هاری رایگان از سوی دولت توزیع می شود

نبوی اظهار داشت: دو نوع واکسن در استان ها توزیع می شود که یک نوع آن رایگان است و توسط دولت تامین اعتبار می شود.



وی تصریح کرد: تب برفکی، واکسن شاربون، آبله گوسفندی از عمده واکسن هایی هستند از سوی دولت تامین اعتبار می شود.



معاون مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: برخی از واکسن ها هستند که هزینه واکسن از دامدار گرفته می شود و در حال حاضر کمبودی در عرضه واکسن نداریم.

