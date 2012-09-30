  1. سیاست
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

مهمانپرست عنوان کرد:

رد ادعای بی اساس وزیر خارجه بحرین/ خلیج فارس تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند

رد ادعای بی اساس وزیر خارجه بحرین/ خلیج فارس تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای واهی اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کرد: این جزایر جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران است و تا ابد ایرانی باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بی‌اساس وزیر امور خارجه بحرین را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد به ‌اصطلاح دخالت کشورمان در امور داخلی کشورهای منطقه رد کرد.

رامین مهمانپرست گفت: این گونه ادعاهای قدیمی و تکراری دیگر کاربردی ندارد و بیش از آنکه با واقعیت همراه باشد، برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مدنی مردم صورت گرفته است و تکرار این ادعاها واقعیتهای منطقه را تغییر نخواهد داد.

وی همچنین با رد ادعاهای واهی اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کرد: این جزایر جزء لاینفک سرزمین جمهوری اسلامی ایران است و تا ابد ایرانی باقی خواهند ماند.

کد مطلب 1708893

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