برگزاری دومین دوره مسابقات کودکان آهنین در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مومن اظهار داشت: در آستانه ی روز جهانی کودک دومین دوره مسابقات کودکان آهنین شهرستان قدس را برگزار خواهد شد که هدف از برگزاری این مسابقه با هدف ایجاد شور و نشاط و فراهم کردن لحظاتی شاد در بین کودکان و خانواده های آنان است.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات، کودکان شش ساله (متولدین نیمه دوم سال 1385 و نیمه اول سال 1386) با هم به رقابت خواهند پرداخت و حمل چمدان، حمل تایر چرخ پیکان، جابه جایی هفت عدد سنگ در طول مسیر و پرتاب وزنه های یک کیلوگرمی از جمله آیتم های این مسابقه است و سرعت و زمان به پایان رساندن آیتم ها درکسب امتیاز موثر خواهد بود.

این مسئول گفت: وزنه هایی که کودکان حمل میکنند مورد تأیید پزشکان است و از نظر آنان تاثیر نامطلوبی بر سلامت کودکان نخواهد گذاشت، همچنین در حاشیه این مسابقه برنامه‌های ورزشی متنوعی نیز برای سنین مختلف برگزار خواهد شد که از جمله آنها میتوان به نقاشی دیواری، گریم کودک ، اجرای نمادین کاتای کاراته، اسکیت و... اشاره کرد.

مومن با اشاره به استقبال گسترده مردم از اولین دوره مسابقات، افزود: در مسابقه ای که سال گذشته در شهرستان قدس برگزار شد 700 کودک به همراه خانواده هایشان حضور داشتند و علاقمندان شرکت در سری دوم این مسابقه می توانند جهت ثبت نام به مراکز فرهنگی ورزشی سازمان مراجعه کنند، در پایان این مسابقه نیز به نفرات برتر جوایز نفیسی همراه با مدال اهدا خواهد شد.

راه اندازی شعبه اقماری تأمین اجتماعی از نیازهای اصلی شهر جدید پرند است



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان رباط کریم اظهار داشت: با توجه به جمعیت ساکن و شناور شهر جدید پرند و وجود بیش از 400 واحد صنعتی در شهرک صنعتی پرند و همچنین تأسیس شهرداری در این شهر، راه اندازی شعبه اقماری تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی و اصلی شهروندان و صاحبان صنایع پرند است.

مجید شیخی با بیان اینکه اداره تأمین اجتماعی یکی از پر مراجعه ترین دستگاه های خدماتی و اداری است، عنوان کرد: در صورت راه اندازی شعبه ای در پرند، علاوه بر کاهش هزینه های شهروندان و صنعتگران، از سفرهای غیر ضروری به مرکز شهرستان کاسته خواهد شد و روند خدمات رسانی شتاب بیشتری خواهد گزفت.

وی ادامه داد : فرمانداری رباط کریم در حال پیگیری انجام این اقدام مهم است و امید میرود با همکاری شایسته مسئولان تأمین اجتماعی در سطح استان و راه اندازی شعبه اقماری پرند، بخشی بزرگی از مشکلات مردم و فعالان عرصه صنعت شهر جدید پرند رفع شود.

اجرای فاز دوم طرح پلاک کوبی معابر شهرقدس



سرپرست اداره زیباسازی و مسئول طرح پلاک کوبی شهرداری قدس، اظهار داشت: معابر و خیابانهای شهری با گسترش شهرنشینی و توسعه آن مدام در حال تغییر و تحول هستند، بر این اساس آدرس و شماره پلاک آنها نیز تغییر خواهد کرد که این مساله با گذشت زمان مشکلاتی را برای پیدا کردن آدرس املاک ایجاد می کند.

احمد حسین زاده ادامه داد: در بین شهرداری ها پلاک کوبی معابر و خیابان ها هر 10 سال یکبار به دلایلی از جمله بحث ممیزی املاک و مستغلات شهرداری، آدرس املاک، دستگاه های خدمات رسان، شناسایی معابر و خیابانها، آمار حوزه های تجاری، مسکونی و صنعتی و... یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: در این راستا، طرح پلاک کوبی شهرقدس در 2 فاز در حال انجام است که فاز اول شامل فهرست برداری بود که با تلاش پرسنل شهرداری قدس از دی ماه سال گذشته آغاز شد و در حدود 75 روز به طول انجامید و اواخر سال گذشته به اتمام رسید.

این مسئول عنوان کرد: فاز دوم این طرح که شامل نصب پلاک ها می باشد از تاریخ 13 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است، در این فاز شهرقدس به 45 منطقه تقسیم شده که تاکنون 10 درصد از این طرح با موفقیت انجام پذیرفته است، همچنین طرح پلاک کوبی 152 معبر شامل مناطق صنعتی اسماعیل آباد و زاگرس، شهرک ابریشم، حد فاصل خیابان جمهوری اسلامی و امامزاده به پایان رسیده است.

شناسنامه دار شدن باغات روستایی شهر باغستان



معاون حوزه خدمات شهری شهرداری باغستان اظهار داشت: شهرستان شهریار و به تبع آن شهر باغستان، به دلیل وجود باغات و فضای سبز بسیار، به عنوان نگین سبز غرب استان تهران معرفی شده است که به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب بی رویه و تغییر کاربری توسط افراد سودجو، برنامه هایی از سوی مسئولان این شهرستان در نظر گرفته شده است که هم اکنون نیز بسیاری از آـنها در حال اجرا است.

میرزمانی عنوان کرد: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده می توان به شناسنامه دار کردن باغات و درختان اشاره کرد که تهیه شناسنامه باغات به استناد ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها به منظور حفظ، گسترش و توسعه فضای سبز و ممانعت از قطع بی رویه و غیر مجاز درختان انجام پذیرفته است.

این مسئول گفت: قطع هر گونه درخت و نابود کردن آن به هر طریق در بوستانها و باغات و نیز در محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغستان، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ورعایت ضوابط مربوطه ممنوع است، لذا حوزه خدمات شهری شهرداری باغستان در راستای اجرای این قانون، اقدام به صدور شناسنامه برای باغات در حوزه خدماتی و استحفاظی شهر کرده است.