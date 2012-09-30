مرز از فرصت های مناسب در سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرزی هیرمند اظهار داشت: وجود مرز در هیرمند یک فرصت و نعمت خدادادی است.

وی گفت: اگر این اطمینان حاصل شود که همه مردم به صورت مساوی از وجود مرز بهره مند می شوند دستگاه قضایی با قدرت از آنها حمایت خواهد کرد.

وی افزود:‌ مردم در طول تاریخ به خوبی از مرزها مانند ناموس خود حفاظت کردند و امروز نیز می توانند بهترین مرزداران باشند و از فرصتی که مرزها در اختیار آنها قرار می دهد، امرار معاش کنند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عمده مشکلات مردم به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها است بیان داشت: اگر فرصت های اشتغال ایجاد شود و مشکل مسکن و ازدواج جوانان حل شود دیگر جرمی اتفاق نخواهد افتاد.

وی برقراری امنیت در استان را در الویت دانست و گفت: مردم حق دارند در سایه امنیت در آرامش زندگی کنند و اگر همه تشکیلات دولتی و سازمان ها به خوبی به وظیفه خود عمل نمایند شاهد امنیت پایدار خواهیم بود.

در این مراسم حسن عابدی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب هیرمند معرفی و از خدمات موسی نوری قلعه نو تقدیر شد.