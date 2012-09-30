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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

حجت الاسلام حمیدی:

مرز از فرصت های مناسب در سیستان و بلوچستان است

مرز از فرصت های مناسب در سیستان و بلوچستان است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: باید از ظرفیت های مرز در استان بخوبی استفاده شود تا آحاد مردم از وجود آن بهره مند شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرزی هیرمند اظهار داشت: وجود مرز در هیرمند یک فرصت و نعمت خدادادی است.

وی گفت: اگر این اطمینان حاصل شود که همه مردم به صورت مساوی از وجود مرز بهره مند می شوند دستگاه قضایی با قدرت از آنها حمایت خواهد کرد.

وی افزود:‌ مردم در طول تاریخ به خوبی از مرزها مانند ناموس خود حفاظت کردند و امروز نیز می توانند بهترین مرزداران باشند و از فرصتی که مرزها در اختیار آنها قرار می دهد، امرار معاش کنند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عمده مشکلات مردم به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها است بیان داشت: اگر فرصت های اشتغال ایجاد شود و مشکل مسکن و ازدواج جوانان حل شود دیگر جرمی اتفاق نخواهد افتاد.

وی برقراری امنیت در استان را در الویت دانست و گفت: مردم حق دارند در سایه امنیت در آرامش زندگی کنند و اگر همه تشکیلات دولتی و سازمان ها به خوبی به وظیفه خود عمل نمایند شاهد امنیت پایدار خواهیم بود.

در این مراسم حسن عابدی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب هیرمند معرفی و از خدمات موسی نوری قلعه نو تقدیر شد.

کد مطلب 1708900

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