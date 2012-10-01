۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۵

جانعلی با مهر مطرح کرد:

استقبال تکواندوکاران از جام دفاع مقدس در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر گفت: تکواندوکاران استان تهران از مسابقات جام دفاع مقدس شهرستان اسلامشهر استقبال بی نظیری داشته اند.

جانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های اجرا شده توسط اداره ورزش اسلامشهر در هفته دفاع مقدس گفت: فوتسال جام ولایت با حضور 18 تیم در رده سنی بزرگسالان در چهاردانگه برگزار شد و تیم های برتر مورد تشویق قرار گرفتند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر برگزاری مسابقه دوچرخه سواری از پارک تقوی تا مزار شهدا را از دیگر برنامه های اجرا شده برشمرد و اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس دوچرخه سواران به همراه دیگر ورزشکاران و پرسنل اداره تربیت بدنی به مزار شهدای امامزاده عقیل(ع) رفتند و ضمن تجدید عهد دوباره با شهدا به غبار روبی مزار این عزیزان پرداختند.

وی استقبال از برگزاری مسابقه تکواندو را بی نظیر دانست وافزود: همزمان با میلاد امام رضا(ع) و هفته دفاع مقدس و با حضور تیم هایی از شهرهای گلستان، رباط کریم، شمال غرب استان تهران ، چهاردانگه و اسلامشهر در رده سنی خردسالان و نونهالان مسابقه تکواندو برگزار شد که در مجموع 321 نفر در این دوره حضور داشتند که در پایان به نفرات برتر هدایایی تعلق گرفت.

