استقبال تکواندوکاران از جام دفاع مقدس در اسلامشهر

جانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های اجرا شده توسط اداره ورزش اسلامشهر در هفته دفاع مقدس گفت: فوتسال جام ولایت با حضور 18 تیم در رده سنی بزرگسالان در چهاردانگه برگزار شد و تیم های برتر مورد تشویق قرار گرفتند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر برگزاری مسابقه دوچرخه سواری از پارک تقوی تا مزار شهدا را از دیگر برنامه های اجرا شده برشمرد و اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس دوچرخه سواران به همراه دیگر ورزشکاران و پرسنل اداره تربیت بدنی به مزار شهدای امامزاده عقیل(ع) رفتند و ضمن تجدید عهد دوباره با شهدا به غبار روبی مزار این عزیزان پرداختند.

وی استقبال از برگزاری مسابقه تکواندو را بی نظیر دانست وافزود: همزمان با میلاد امام رضا(ع) و هفته دفاع مقدس و با حضور تیم هایی از شهرهای گلستان، رباط کریم، شمال غرب استان تهران ، چهاردانگه و اسلامشهر در رده سنی خردسالان و نونهالان مسابقه تکواندو برگزار شد که در مجموع 321 نفر در این دوره حضور داشتند که در پایان به نفرات برتر هدایایی تعلق گرفت.