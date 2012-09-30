انتشار فیلم موهن اضمحلال دموکراسی دروغین استکبار را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به انتشار فیلم موهن غربی علیه پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، گفت: شک و تردیدی نداریم که اندیشه غرب و استکبار از دیرباز با اندیشه های پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در تضاد بوده ولیکن جوامع اسلامی با سخاوت و افتخار صحنه میدان ستیز را ترک ننموده و همچنان از اندیشه های رسول خدا (ص) تابعیت و پیروی خواهند کرد.

وی افزود: تضاد دنیای غرب و شرق با اسلام، ساختن بمب اتم نیست بلکه تضاد واقعی همان قرآن آخرین معجزه بشریت است که هدایت واقعی انسان ها را بدنبال دارد.

منکرسی ساخت و انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص) را نشانه ضعف استکبار عنوان کرد و ادامه داد: به یقین خواهم گفت که انتشار این فیلم ناشی از تزلزل فکری و اضمحلال دموکراسی دروغین آنان است.

وی در پی اهانت غرب به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص)، گفت: ملت فهیم و ولایی ایران اسلامی مثل دیگر جوامع اسلامی انزجار خود را در قالب راهپیمایی و تظاهرات اعلام میدارد و همچنان این اهانت بی اساس را محکوم می داند.

گفتنی است، مردم استان کرمانشاه در اعتراض به ساخت فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص) در روز سه شنبه راس ساعت 10 صبح از محل چهاره راه مدرس به سمت میدان آزادی انزجار خود را اعلام میدارند.



لازم به ذکر است، در این راهپیمایی کلیه اقشار جامعه اعم از روحانیون، دانشگاهیان، اصناف و بازاریان حضور دارند.