خدمات اورژانس اجتماعی تخصصی، به موقع و رایگان است

فرحناز نوبخت راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی همچون کودک ‌آزاری، همسرآزاری، کودکان خیابانی و کار، خودکشی، خانوادههای در معرض طلاق، دختران و زنان در معرض آسیب و فراری این اورژانس توانایی ارائه خدمات و یا مداخله را دارد.

وی همچنین با بیان اینکه ویژگی مهم اورژانس اجتماعی تخصصی بودن و به موقع بودن و در دسترس بودن خدمات آن است، اظهارداشت: برنامه اورژانس اجتماعی متشکل از چهار فعالیت مداخله در بحرانهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، خط تلفن اورژانس اجتماعی 123، تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه خدمات اجتماعی است.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان گفت: در گذشته ارائه خدمات تنها از طریق مراجعه افراد به مراکز و واحدهای بهزیستی میسر بود، اما امروزه با بهره ‌گیری از تکنولوژی و با هدف تسهیل در معرفی و ارائه خدمات به گروه ‌های هدف، همچنین در دسترس قرار دادن امکانات و خدمات با راه ‌اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123، تلاش بر این که به بهترین نحو خدمات به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی ارائه شود.

وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته و برای کنترل، کاهش و نیز برای مقابله با آنها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است.

نوبخت راد با اشاره به اینکه کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: به همین دلیل در اصل 156 قانون اساسی و نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر از قبیل اصل 10 و 29 بر تحکیم بنیان خانواده، حمایت از افراد نیازمند و غیره تاکید شده است.

وی افزود: اورژانس اجتماعی از برنامه های که در کشورآغاز شده و اهداف آن کمک به قضازادیی و پیشگیری از وقوع جرم است که توسط سازمان بهزیستی تدوین شده و در حال اجرا است.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان یادآورشد: برای اجرای این برنامه به دلیل ماهیت فرابخشی آسیبهای اجتماعی، تعامل با سازمانهای مختلف از قبیل نیروی انتظامی ضروری و اجتناب ناپذیر است.