  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

اردوغان:

روسیه، چین و ایران از دولت سوریه حمایت نکنند

روسیه، چین و ایران از دولت سوریه حمایت نکنند

نخست وزیر ترکیه که خود اصلی ترین حامی گروه های تروریستی و مسلح در سوریه است خواستار توقف حمایت روسیه، چین و ایران از دولت سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه " فرانسه 24" ، " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که خود اصلی ترین حامی گروه های تروریستی و تامین کننده سلاح برای انها درسوریه است با فرافکنی از روسیه، چین و ایران خواست تا از دولت سوریه حمایت نکنند.

وی که دولتش با همکاری غربی ها و عربستان سعودی نقش گسترده ای در حمایت گروه های تروریستی عامل کشتار مردم بی دفاع سوریه دارد با متهم کردن ایران، روسیه و چین گفت : تاریخ مواضع آنها را در قبال خونریزی های سوریه نخواهد بخشید.

نخست وزیر ترکیه این اظهارات را در کنگره حزب حاکم این کشور که امروز برگزار شد، بر زبان جاری کرد. 

گفتنی است چندی پیش تلویزیون سوریه به نقل از روزنامه آیدین لیگ ترکیه گزارش داد دولت اردوغان، شرکتی را برای آموزش و مسلح کردن تروریستها با هدف دست زدن به حملات مسلحانه علیه سوریه تاسیس کرده است.

 

کد مطلب 1708904

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