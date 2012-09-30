جوانان ایران شگفتی ساز شدند/ چین تایپه 3 - 1 بازی را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله یک هشتم نهایی در سالن 6 هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور تماشاگران والیبال دوست ارومیه ای چین تایپه را با نتیجه 3 بر 1 شکست داد و اقتدار والیبال ایران را به رخ آسیا کشید.

در ست اول این دیدار میلاد عبادی پور نماینده آذربایجان غربی در تیم والیبال جوانان ایران با زدن سرویس و دفاع خوب امتیاز ایران را از بازی پایاپای به سود تیم کشورمان تغییر داد.

بعد از اتمام وقت استراحت فنی دوم در ست اول این دیدار چین تایپه با دفاع روی تور خوب و توپ گیری توانست اختلاف چهار امتیازی با ایران را مرتفع کنند.

بازیکنان ایران با وجود داشتن تجربه حضور در ورزشگاه 6 هزار نفری ارومیه از جمله میلاد عبادی پور، حسین آبادی ، امیر علی، فتحی، رشیدی و امیر محمدی بازی احساسی از خود به نمایش گذاشته و چین تایپه با استفاده از این موقعیت امتیاز از دست رفته را جبران کرد.

فرهاد نفرزاده با بازگشت روحیه بازی در تیم چین تایپه و کسب امتیاز از ایران با درخواست استراحت و تعویض علیرضا نصر اصفهانی و ارائه تاکتیک برای بازی از منطقه چهار ، ست اول را با نتیجه 25 بر 21 به سود والیبالیستهای جوان ایران به پایان رساند.

والیبالیستهای جوان ایران در ست دوم این دیدار نیز همانند ست اول با ارائه یک بازی تماشاگر پسند در مقابل دفاعها و بازی سرعتی و توپ گیری خیلی خوب چین تایپه با نتیجه 25 بر 22 مغلوب خود کرد و قدرت والیبال خود را به رخ آسیا کشید.

بازیکنان چین تایپه بازی ترکیبی خوبی در مقابل ایران به نمایش گذاشته و امتیازها در ست سوم نیز به صورت پایاپای پیگیری شد و در ادامه چین تایپه با بازی ترکیبی و از دست رفتن آرامش روانی بازیکنان ایران و استرس زیاد با 6 امتیاز اختلاف از ایران جلو افتاد.

در ادامه تیم والیبال جوان ایران به دلیل توپ گیری ضعیف، از دست رفتن سرویسها و بازی سرعتی و ترکیبی این چین تایپه بود که ست سوم را با نتیجه 25 بر 20 به سود خود به پایان رساند و تجربه بازی ایران و استرالیا برای ایران دوباره تکرار شد.

به گفته کارشناسان با توجه به قد کوتاه چین تایپه در مقابل ایران، این تیم با اصلاح دریافتهای اول و دادن پاسهای سرعت و هدایت به مناطق پشتی زمین و کمک دفاع کناری به دفاع وسط ایران در ست چهارم باید توجه کند.

ست چهارم این دیدار تماشایی با نتیجه 25 بر 14 با 11 امتیاز اختلاف بر عکس سه ست قبلی به سود ایران به پایان رسید، تیم ایران فردا ساعت 16 با هندوستان به میدان رقابت خواهد آمد.

ارومیه منتظر لیگ جهانی از خواسته های تماشاگران والیبال دوست ارومیه که برای تشویق والیبالیستهای جوان ایران در سالن شش هزار نفری الغدیر حاضر شده بودند از مسئولان فدراسیون والیبال ایران بود.

فردا دوشنبه 10 مهرماه سالجاری ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)، ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان) و (تایلند – کره جنوبی)، ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان) و (ایران – هندوستان) و ساعت 18، (چین – ژاپن) به مصاف هم می روند.

26 بازی در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه برگزار که از این تعداد تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

8 تیم برتر در مرحله دوم این دور از رقابتها به دو گروه E شامل ایران، هند، استرالیا و تایلند و گروه F شامل ژاپن، چین، کره جنوبی و تایلند تقسیم بندی شده و در مرحله بعدی تیمهای اول هر گروه با تیمها رده چهارم و تیمهای رده دوم با تیمهای رده سوم مبارزه می کنند.

سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی در حین بازی از مردم ارومیه خواست تا برای تشویق تیم جوانان ایران همانند مسابقات والیبال کاپ آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه حضور یابند.

سه شنبه یازدهم مهرماه تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا استراحت دارند و مرحله نیمه نهایی نیز از چهارشنبه دوازدهم مهرماه آغاز می شود.