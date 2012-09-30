مبتلایان تب کریمه کنگو در ایران در سال بین 100 تا 200 نفر ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نبوی ظهر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته تب کریمه کنگو چند مورد در مشهد مشاهده شد که به علت انتقال نادرست به بیمارستان بود.



وی ادامه داد: میزان مبتلایان به تب کریمه کنگو در سال 100 تا 200 مورد ثابت بوده است و درست است که از سمت شرقی کشور وارد شده ولی به علت خشکسالی و افزایش تعداد کنه ها بوده است.



معاون مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: مقررات، امکانات و تجهیزات برای پیشگیری از شیوع این بیماری همواره مهیا بوده است.



مبتلایان تب کریمه کنگو کشور ترکیه ده برابر ایران است



نبوی با بیان اینکه مبتلایان تب کریمه کنگو ترکیه ده برابر ایران است، اضافه کرد: شیوع تب کریمه کنگو در سیستان و بلوچستان نیز بیشتر است.



معاون مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: با درمان خوب میزان تلفات تب کریمه کنگو ده درصد خواهد بود و تب کریمه کنگو سال های قبل تلفات داشته است ولی امسال مشاهده نشده است.

