چهارشنبه؛اولین جلسه مشترک مجمع نمایندگان در خصوص جدایی ری از پایخت

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که چهارشنبه این هفته قرار است نخستین نشست مجمع نمایندگان تهران با حضور استانداری،شهرداری و رئیس شورای شهر تهران برگزار شود گفت: هنوز مشخص نشده است چه کسانی به صورت قطعی در این جلسه حضور خواهند داشت.

همچنین مهرداد بذرپاش عضو دیگر مجمع نمایندگان تهران و یکی از 5 نماینده معرفی شده برای حضور در جلسات کارشناسانه جدایی ری از پایتخت نیز برگزاری جلسه چهارشنبه را تایید کرد اما در خصوص جزئیات ومسئولانی که قرار است در آن حضور داشته باشند سخنی نگفت.

هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران،علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورا از نامه محرمانه مجمع نمایندگان به وزارت کشور خبر دادکه طی ان پنج نفر از نمایندگان مجلس که از مخالفان و موافقان طرح جدایی بودند به وزارت کشور معرفی شده بودند .

لاله افتخاری،حسین طلا،مهرداد بذرپاش ،کوثری و هاشمی نمایندگان معرفی شده بودند.